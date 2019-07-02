"Укргаздобыча" открыла два новых месторождения нефти

АО “Укргаздобыча“ продолжает активные геологоразведочные работы на имеющихся лицензиях, открыв нефтяное месторождение в Харьковской области и газоконденсатное месторождение в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба “Укргаздобычи“.

Так, по результатам проведенной ЗD-сейсмики на участке в Харьковской области было пробурено поисковую скважину, после испытания которой на глубине более 3700 м получен приток нефти. На сегодня в скважине продолжаются промышленные исследования и проводится подготовка к эксплуатации. По предварительным оценкам, ресурсы нефти на новом месторождении составляют около 130 тыс. т.

“Укргаздобыча“ готова к дальнейшему изучению залежей новых участков, приобретенных во время трех раундов электронных аукционов. Ведь, как неоднократно отмечалось, в связи с естественным падением добычи на месторождениях, которые длительное время находятся в эксплуатации, для значительного наращивания объемов украинского газа необходимо разрабатывать новые участки с залежами углеводородов.

Напомним, детективы Специализированной антикоррупционной прокуратуры выдвинули подозрение бывшим служащим в связи с коррупционными действиями, совершенными ими в период работы в компании “Укргаздобыча“.