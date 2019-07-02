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Новости
Украина
2 июля 19, 10:14
"Укргаздобыча" открыла два новых месторождения нефти
Укргаздобыча
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В июне 2019 года по результатам активных геологоразведочных работ "Укргаздобыча" открыла два новых месторождения.

АО “Укргаздобыча“ продолжает активные геологоразведочные работы на имеющихся лицензиях, открыв нефтяное месторождение в Харьковской области и газоконденсатное месторождение в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба “Укргаздобычи“.

Так, по результатам проведенной ЗD-сейсмики на участке в Харьковской области было пробурено поисковую скважину, после испытания которой на глубине более 3700 м получен приток нефти. На сегодня в скважине продолжаются промышленные исследования и проводится подготовка к эксплуатации. По предварительным оценкам, ресурсы нефти на новом месторождении составляют около 130 тыс. т.

“Укргаздобыча“ готова к дальнейшему изучению залежей новых участков, приобретенных во время трех раундов электронных аукционов. Ведь, как неоднократно отмечалось, в связи с естественным падением добычи на месторождениях, которые длительное время находятся в эксплуатации, для значительного наращивания объемов украинского газа необходимо разрабатывать новые участки с залежами углеводородов.

Напомним, детективы Специализированной антикоррупционной прокуратуры выдвинули подозрение бывшим служащим в связи с коррупционными действиями, совершенными ими в период работы в компании “Укргаздобыча“.
dengi.ua
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