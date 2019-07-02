Украинская группа UFuture построит завод в Киевской области

Инвестиционная группа UFuture украинского предпринимателя Василия Хмельницкого планирует в течение двух лет вложить 2,5 млн долларов в строительство завода по изготовлению композита в индустриальном парке "Белая Церковь".

"Мы вместе с Владимиром Хмуричем (директор ИП "Белая Церковь" — Дело) заложили капсулу нового завода в индустриальном парке. Здесь уже через полгода будет завод по изготовлению композита. Это заменитель металла, он легче, не ржавеет, экономичный. За этим материалом будущее. В Америке уже сейчас композитные материалы заменили металл на 15-17%", — отметил Хмельницкий.

По его словам, на заводе планируется создать 100 рабочих мест.

"Перед началом строительство большого завода мы сняли место в цехе, купили одну линию оборудования, наладили его и запустили первую партию продукта. Это стоило всего $85 тыс., убедились в том, что все работает, что качество продукта высокое, и приняли решение масштабировать производство", — поясняет Хмельницкий.

Он напомнил, что это будет второй завод в ИП "Белая Церковь", а до конца года планируется построить еще три.

Как сообщалось, первый завод в ИП "Белая Церковь" — Plank Electrotechnic, который первым в Украине будет производить современные электроустановочные системы, официально открыт в апреле текущего года, в его создание UFuture инвестировала $2,8 млн.

Отметим, что UFuture объединяет компании и социальные проекты Хмельницкого. В состав группы, помимо ИП "Белая Церковь", входят девелоперская компания UDP, международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского, оператор наружной рекламы "РТМ-Украина", а также инновационные бизнесы: UDP Renewables (создает под ключ и развивает под своим управлением солнечные электростанции), фармацевтическая компания "Биофарма", инновационные парки UNIT.City и LvivTech.City.

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