На прифронтовой шахте бастуют: люди сидят на глубине 700 м

На шахте "Горская" ГП Первомайскуголь шесть горняков отказываются подниматься на поверхность с глубины 700 м, протестуя против отключения шахты от электроэнергии. Об этом у себя в Facebook cообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"По поручению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сегодня ночью прибыл на шахту, предприятие расположено в 10 км от линии фронта", - уточнил Лисянский.

Отключение шахты от электроэнергии, считают ее работники, повлечет затопление горных выработок и насосных станций. Попытка отключения шахты от электроэнергии была 1 июля.

Представитель омбудсмена сообщил, что на шахте введен в действие план ликвидации аварии, также дежурит военизированный горноспасательный отряд, электроэнергия пока есть.

"Провел телефонные переговоры с протестующими горняками, а также выяснял ситуацию с директором шахты. Состояние здоровья протестующих горняков удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра. В телефонном разговоре профсоюзный лидер Виктор Выдыш, сообщил, что требование горняков - это предоставление гарантий о неотключении электроэнергии на предприятии", - сказал Лисянский.

10 июня 2019 года шахтеры госпредприятия "Львовуголь" в знак протеста против невыплаты задолженности по зарплате перекрывали трассу международного значения Львов - Рава-Русская.