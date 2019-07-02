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Украина
2 июля 19, 13:24
В аэропорту «Борисполь» открылся хостел с капсулами для сна
Поспи в Борисполе
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В терминале D международного аэропорта «Борисполь» открылся капсульный хостел «GettSleep Boryspil»

В терминале D международного аэропорта «Борисполь» открылся капсульный хостел «GettSleep Boryspil» («Поспи в Борисполе»), который предлагает туристам круглосуточную возможность для отдыха

Об этом сообщается в системе booking.com.

Отмечается, что услуга может быть удобной для пассажиров, ожидающих своего рейса. Цены здесь стартуют от 370 гривен за одноместный номер-капсулу (на три часа).

За три часа нахождения в капсуле для двоих придется заплатить 550 гривен. Максимальная стоимость (12 часов пребывания за двойную капсулу) — 36 евро (около 1070 гривен).

Гостиница начала работать с 20 мая этого года. Судя по фото, в ней также есть душ, а также — возможность подзарядить телефон или компьютер.
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