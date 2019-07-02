В аэропорту «Борисполь» открылся хостел с капсулами для сна

Отмечается, что услуга может быть удобной для пассажиров, ожидающих своего рейса. Цены здесь стартуют от 370 гривен за одноместный номер-капсулу (на три часа).

За три часа нахождения в капсуле для двоих придется заплатить 550 гривен. Максимальная стоимость (12 часов пребывания за двойную капсулу) — 36 евро (около 1070 гривен).

Гостиница начала работать с 20 мая этого года. Судя по фото, в ней также есть душ, а также — возможность подзарядить телефон или компьютер.