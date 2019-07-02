Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.76
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
29.57
USD
26.17
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 июля 19, 18:29
Теряем безвизы. Украина в рейтинге паспортов
паспорт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Рейтинг паспортов: Украина на 44 месте
В середине 2019 года Индекс привлекательности паспортов претерпел изменения из-за перемен в визовой политике.
Украина опустилась на четыре позиции в рейтинге Индекс паспортов мира швейцарской консалтинговой компании Henley & Partners, оценивающий их по количеству стран, которые можно посетить без виз. 

До 2017 года, когда заработал безвизовый режим с ЕС, Украина занимала 99 место в рейтинге. Через год украинский паспорт вошел уже в топ-40, но в середине 2019 года опустился на 44 место. Корреспондент.net рассказывает подробности.

 Опустилась не только Украина
По заявлению составителей Индекс гражданств мира пытается дать максимально объективную оценку ценности и привлекательности различных гражданств мира.

Именно гражданств, а не стран, так как на возможности человека влияют не только условия жизни в стране, где он родился, но и доступность для переезда в другие государства. 

Эксперты Henley & Partners составили рейтинг на основе анализа внешнеполитических, экономических и социальных факторов, исходя из которых выстроили паспорта по степени общей привлекательности.



В середине 2019 года первое место в Индексе занимают Япония и Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира. Еще три месяца назад с ними на одной строчке стояла Южная Корея. Теперь республика делит второе место вместе с Германией и Финляндией (187 стран).

Интересно, что до 2018 года в течение пяти лет лидировал немецкий паспорт. Германия утратила гегемонию из-за экономических показателей и менее свободному переселению по сравнению с другими странами Евросоюза.

Тройку лидеров в последнем рейтинге замыкают Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

На шестой позиции находятся Соединенные Штаты и Великобритания, которые еще несколько лет назад возглавляли Индекс. Их граждане могут посещать без визы 183 страны


 
Среди стран бывшего СССР самые привлекательные для путешествий паспорта у Литвы (девятое место) и Латвии (десятое место).

Затем идет Украина, правда за полгода она опустилась на 44 позицию в связи с изменением визовой политики Джибути и Бенина.

Теперь граждане многих стран, в том числе украинцы, должны получать электронную визу вместо визы по прибытии, что по методологии Henley & Partners снижает уровень свободы паспорта.

С паспортом Украины может посещать без виз 126 стран. В первую очередь, речь идет о 26 странах Евросоюза (кроме Британии и Ирландии) и еще четырех странах Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Чтобы посетить эти страны нужно иметь биометрический загранпаспорт.

Для обладателей украинского паспорта двери открыты в еще 14 стран, которые в рейтинге относятся к европейскому региону. Например Албания и Ватикан.

Полностью безвизовыми для украинцев являются многие страны Латинской Америки, Карибского бассейна и Среднего Востока. В последние пару лет этот список пополняется и странами Океании.

При этом существует ряд стран, куда граждане Украины могут ездить по внутренним паспортам (Беларусь и Россия) или же по ID-картам (Турция и Грузия). 

Список стран с безвизовым режимом с Украиной:



При этом, согласно рейтингу Global Passport Power Rank 2018, украинский паспорт занимает 28 место по спектру возможностей, которые предоставляет своему владельцу.

Паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 89 стран. Еще в 42 странах украинцы могут получать визу по прибытию, а для поездок в 67 стран должны оформлять визу заранее.
источник  /korrespondent.net
 
Кликните по изображению для просмотра
Ещё по теме:
В Британии составили рейтинг наибольших оффшоров
Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер
Пять прогнозов на выборы в Верховную Раду
Пограничники получат 20 французских патрульных катеров
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Курс валют на 3 июля: гривна вернулась к росту
noimageВ аэропорту «Борисполь» открылся хостел с капсулами для сна
noimageЭкс-сотрудники телеканала ZIK обратились к Зеленскому
noimageНа прифронтовой шахте бастуют: люди сидят на глубине 700 м
noimageУкраинская группа UFuture построит завод в Киевской области
Лента новостей