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2 июля 19, 18:52
Курс валют на 3 июля: гривна вернулась к росту
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Нацбанк установил курс валют на среду
Курс доллара на межбанке в продаже упал на две копейки – до 26,18 грн/долл, курс в покупке понизился на одну копейку – 26,17 грн/долл.
Национальный банк Украины на 3 июля 2019 года укрепил курс гривны почти на три копейки – до 26,17 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 2 июля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2617,9033 гривны (-2,7460);

– 100 евро – 2958,4925 гривны (-15,6824).

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на две копейки – до 26,18 грн/долл, курс в покупке понизился на одну копейку – 26,17 грн/долл.

Напомним, на вторник НБУ понизил курс гривны почти на три копейки – до 26,20 грн/долл.

Также сообщалось, что за июнь официальный курс гривны к доллару укрепился на 2,5%, а с начала нынешнего года – на 5,5%.

источник korrespondent.net
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