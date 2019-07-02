Курс валют на 3 июля: гривна вернулась к росту

Курс доллара на межбанке в продаже упал на две копейки – до 26,18 грн/долл, курс в покупке понизился на одну копейку – 26,17 грн/долл.

Национальный банк Украины на 3 июля 2019 года укрепил курс гривны почти на три копейки – до 26,17 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 2 июля.





НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:





– 100 долларов США – 2617,9033 гривны (-2,7460);





– 100 евро – 2958,4925 гривны (-15,6824).





Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на две копейки – до 26,18 грн/долл, курс в покупке понизился на одну копейку – 26,17 грн/долл.





Напомним, на вторник НБУ понизил курс гривны почти на три копейки – до 26,20 грн/долл.





Также сообщалось, что за июнь официальный курс гривны к доллару укрепился на 2,5%, а с начала нынешнего года – на 5,5%.



