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2 июля 19, 22:12
В КСУ назначили дату рассмотрения закона о люстрации
КСУ
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Заседание состоится 4 июля

Конституционный суд 4 июля продолжит рассматривать представление группы депутатов, которые просят признать неконституционным закон о люстрации - закон об очистке власти. Об этом свидетельствует повестка дня КСУ, опубликованная на сайте учреждения.

Большая палата КСУ начнет заседание 4 июля в 10:00. Рассмотрение закона о люстрации стоит четвертым в повестке дня. Пленарное заседание будет закрытым.

Закон об очищении власти вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, которые занимают должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позднее, чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, представить своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В тот же год в КСУ поступило два представления от ВСУ и одно от 47 народных депутатов о конституционности некоторых положений закона.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

18 апреля и 14 мая КСУ откладывал рассмотрение этого закона.
liga.net
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