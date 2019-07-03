Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.76
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
29.57
USD
26.17
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
3 июля 19, 08:16
Зеленский об упрощенной процедуре приезда украинцев в Канаду
Зеленский Трюдо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Соглашение о молодежных обменах, которое уже в ближайшие месяцы планируют подписать Украина и Канада, позволит гражданам двух стран по упрощенной процедуре осуществлять взаимные путешествия с целью обучения и трудоустройства на срок до 1 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Мне очень хотелось бы, чтобы украинская молодежь могла получать здесь знания и опыт", - сказал Президент.

Также Глава государства сообщил, что канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду."

"Мы на это смотрим, как на еще один шаг к будущему безвизового режима с Канадой", - подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на сферу услуг и инвестиций, о котором договорились стороны, создаст дополнительные возможности для предпринимателей по IT и других отраслей. "А это означает больше рабочих мест, лучшие отношения между нашими странами", - подчеркнул он.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Посол Канады Ващук застрял на авто в Черкасской области.ФОТО
Филарет: Порошенко отступил от договоренностей перед Томосом
США и Канада отменяют взаимные пошлины на металл
Зеленского пригласили в Канаду - посол Ващук
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Богомолец внесла в Раду законопроект о дематюкации языка
noimageНа одесские пляжи заплыли опасные скаты. ВИДЕО
noimageЗеленский пригласил Лукашенко в Житомир, - посол Украины
noimageУкраине нужна бизнес-модель с лучшими институциями, - Липтон
noimageЗеленский в Канаде озвучил главные вызовы перед Украиной
Лента новостей