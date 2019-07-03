Зеленский об упрощенной процедуре приезда украинцев в Канаду

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Мне очень хотелось бы, чтобы украинская молодежь могла получать здесь знания и опыт", - сказал Президент.

Также Глава государства сообщил, что канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду."

"Мы на это смотрим, как на еще один шаг к будущему безвизового режима с Канадой", - подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на сферу услуг и инвестиций, о котором договорились стороны, создаст дополнительные возможности для предпринимателей по IT и других отраслей. "А это означает больше рабочих мест, лучшие отношения между нашими странами", - подчеркнул он.