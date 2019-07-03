Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.76
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
29.57
USD
26.17
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
3 июля 19, 09:54
Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир, - посол Украины
Александр Лукашенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко на II Форум регионов в Житомире.

Об этом заявил 2 июля БЕЛТА посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает Цензор.НЕТ.

"Подготовка идет планово. Во всяком случае, наши лидеры об этом знают, они в курсе дела. Были сделаны соответствующие шаги по формализации", – сказал Кизим.

Он уточнил, что Зеленский направил официальное приглашение Лукашенко. "Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно проходить под патронатом руководителей двух государств", – отметил посол.

Кизим добавил, что в конце апреля состоялось заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества, и сейчас стороны выходят на подготовку конкретного плана проведения форума.

censor.net.ua
Ещё по теме:
В Беларуси запрет на продажу алкоголя ночью продержался день
Беларусь объявила о разрыве с Константинополем
В Беларуси украинскую кричалку признали экстремистской
Беларусь предлагает помощь в решении конфликта на Донбассе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Богомолец внесла в Раду законопроект о дематюкации языка
noimageНа одесские пляжи заплыли опасные скаты. ВИДЕО
noimageУкраине нужна бизнес-модель с лучшими институциями, - Липтон
noimageЗеленский в Канаде озвучил главные вызовы перед Украиной
noimageЗеленский во время визита в Канаду провел встречу с Волкером
Лента новостей