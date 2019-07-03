На заседании Рады присутствуют менее 50 депутатов

Сегодня, 3 июня, Верховная Рада рассматривает поправки в проект Избирательного кодекса, а в зале практически нет депутатов.

Об этом сообщает УНИАН

В начале заседания в сессионном зале было зарегестрировано 256 карточек народных депутатов. Однако, в это время в зале насчитали лишь 56 нардепов.

После получасовых выступлений депутатов продолжилось рассмотрение поправок в Избирательный кодекс и количество депутатов уменьшилось. На тот момент в зале остался всего 41 народный депутат.





Председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что вчера парламент завершил работу на рассмотрении поправки №2301, то есть “более половины поправок пройдено“.





Вчера, 2 июля, в начале вечернего заседания парламента в зале находилось всего лишь 45 народных депутатов, в то время, как зарегистрировался 281 нардеп.







