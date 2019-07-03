Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.76
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
29.35
USD
26.00
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
3 июля 19, 12:52
На заседании Рады присутствуют менее 50 депутатов
Верховная Рада
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В среду утром было зарегистрировано 256 карточек народных депутатов, однако реально в зале находится 41 нардеп.

Сегодня, 3 июня, Верховная Рада рассматривает поправки в проект Избирательного кодекса, а в зале практически нет депутатов.

Об этом сообщает УНИАН

В начале заседания в сессионном зале было зарегестрировано 256 карточек народных депутатов. Однако, в это время в зале насчитали лишь 56 нардепов.

После получасовых выступлений депутатов продолжилось рассмотрение поправок в Избирательный кодекс и количество депутатов уменьшилось. На тот момент в зале остался всего 41 народный депутат.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что вчера парламент завершил работу на рассмотрении поправки №2301, то есть “более половины поправок пройдено“.

 Вчера, 2 июля, в начале вечернего заседания парламента в зале находилось всего лишь 45 народных депутатов, в то время, как зарегистрировался 281 нардеп.
bigmir.net
Ещё по теме:
В Раде предлагают новую дату инаугурации
Зеленский проведет "аудит государства" и перепись населения
Памятка Зеленскому: что может, а чего не может президент
Вакарчук: В президенты не пошел так как перемены делают в ВР
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На одесские пляжи заплыли опасные скаты. ВИДЕО
noimageУкраина сможет вернуть Крым по "балтийской модели"
noimageБогомолец внесла в Раду законопроект о дематюкации языка
noimageЗеленский пригласил Лукашенко в Житомир, - посол Украины
noimageУкраине нужна бизнес-модель с лучшими институциями, - Липтон
Лента новостей