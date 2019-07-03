Украина сможет вернуть Крым по "балтийской модели"

Украина сможет вернуть себе Крым, когда Россия ослабнет. Но до этого момента нельзя отказываться от мысли, что Крым - это Украина. Об этом заявил постоянный представитель при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает УНН





. “Если мы будем реалистами, мы должны понять, что Крым ждет балтийская модель. То есть, когда после аннексии Балтийских государств Советским Союзом США и страны Западной Европы заявили, что они этой аннексии никогда не признают“, - отметил он.





“Это в дальнейшем не мешало им иметь нормальные дипломатические отношения с Советским Союзом. Но сразу после распада Советского Союза Балтийские страны получили признание как продолжатели предыдущих стран“, - добавил Кулеба.





“То есть, если быть реалистами, Крым сейчас ждет такая перспектива. Крым можно вернуть, только когда Россия ослабнет. Если играть в долгую, то я не вижу, почему Крым не может вернуться в состав Украины“, - считает он.





“Другое дело в том, какой Крым мы получим, когда он вернется“, - отметил дипломат. Вместе с тем, он отметил, что Украина “никогда, ни при каких обстоятельствах не может себе позволить“ отказаться от Крыма.





“Это будет концом всей нашей государственности, если мы допустим мысль, что мы можем принять этот факт“, - добавил он.





Напомним, ранее в Канаде заявили, что Россию нельзя было возвращать в ПАСЕ в одностороннем порядке.











