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Новости
Украина
3 июля 19, 13:07
Украина сможет вернуть Крым по "балтийской модели"
Крым
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Государству стоит дождаться, пока Россия ослабнет, а до этого не стоит отказываться от полуострова даже теоретически, - сказал Постпред СЕ
Украина сможет вернуть себе Крым, когда Россия ослабнет. Но до этого момента нельзя отказываться от мысли, что Крым - это Украина. Об этом заявил постоянный представитель при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает УНН

. “Если мы будем реалистами, мы должны понять, что Крым ждет балтийская модель. То есть, когда после аннексии Балтийских государств Советским Союзом США и страны Западной Европы заявили, что они этой аннексии никогда не признают“, - отметил он. 

 “Это в дальнейшем не мешало им иметь нормальные дипломатические отношения с Советским Союзом. Но сразу после распада Советского Союза Балтийские страны получили признание как продолжатели предыдущих стран“, - добавил Кулеба. 

“То есть, если быть реалистами, Крым сейчас ждет такая перспектива. Крым можно вернуть, только когда Россия ослабнет. Если играть в долгую, то я не вижу, почему Крым не может вернуться в состав Украины“, - считает он.

 “Другое дело в том, какой Крым мы получим, когда он вернется“, - отметил дипломат. Вместе с тем, он отметил, что Украина “никогда, ни при каких обстоятельствах не может себе позволить“ отказаться от Крыма. 

“Это будет концом всей нашей государственности, если мы допустим мысль, что мы можем принять этот факт“, - добавил он.

Напомним, ранее в Канаде заявили, что Россию нельзя было возвращать в ПАСЕ в одностороннем порядке.
bigmir.net
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