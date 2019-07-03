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Новости
Украина
3 июля 19, 17:05
ГПУ предоставила ЦИК информацию о Клюеве и Кузьмине - Сарган
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В ГПУ прокомментировали регистрацию кандидатами в народные депутаты Михеила Саакашвили, Анатолия Шария, Андрея Клюева и Рената Кузьмина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"С момента старта избирательной кампании Генеральной прокуратурой на запрос ЦИК была предоставлена ​​исчерпывающая информация о гражданах А.Клюеве и Р.Кузьмине. В случае с экс-главой АП Януковича Верховный Суд Украины дважды вынес решение о регистрации ЦИК Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу, что и было вчера сделано. В отношении бывшего заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина, то еще 20 июня 2019 г. на имя заместителя Председателя ЦИК Е. Радченко было направлено письмо за подписью заместителя Генерального прокурора, в котором было указано о расследовании уголовного производства по подозрению бывшего заместителя и первого заместителя Генерального прокурора Украины, заместителя Секретаря СНБОУ Р.Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. В письме также указано, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение Р. Кузьмина на территории Украины не представилось возможным. Зато постановлениями заместителя Генпрокурора подозреваемый объявлен в розыск, проведение которого поручено Национальной полиции и СБУ. Также, по данным правоохранительных органов, Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации. Однако этот "кандидат" тихо зарегистрирован кандидатом по списку одной из партий и остался без внимания как СМИ, так и активистов", - рассказала она.

"Напомню, что положения об обязательности проживания в течение последних пяти лет на территории Украины нарушил еще один кандидат - М.Саакашвили. Более того, гражданство Украины им было приобретено 26.05.2015 г, и лишен гражданства он был 26.07.2017 г.. Проживал за пределами Украины в период с 12.02.2018 по 29.05.2019 г.. Однако, несмотря на очевидные факты, он также был зарегистрирован кандидатом народные депутаты Украины по партийному списку", - добавила Сарган.

"По регистрации кандидата А. Шария, то судом было установлено, что Шарий получил в Республике Литва статус политического беженца. С 27 февраля 2014 по сообщению Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола международный розыск Шария был прекращено в связи с установлением места нахождения разыскиваемого на территории Королевства Нидерланды", - отметила она.

23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Напоминаем, Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.
censor.net.ua
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