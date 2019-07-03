Установлены границы для высадки деревьев от участка соседей

В новой редакции государственных строительных норм по градостроительству установлено минимальное расстояние от края земельного участка, смежного с соседским, на котором разрешено высаживать деревья или кусты.

Норма касается только новой усадебной и дачной застройки и вступает в действие с 1 октября 2019 года, сообщает в среду, 3 июля, пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Важный вопрос, который предлагает решить новый градостроительный ГСН "Планировка и застройка территорий" — конфликты и недоразумения между соседями по земельным участкам, особенно, что касается высадки деревьев на смежной стороне. Чтобы не повторять сюжетов "Кайдашевой семьи", новыми нормами установлено минимальное расстояние, на котором разрешено высаживать деревья и кусты на смежной стороне земельного участка, чтобы не загораживать соседей. На другие стороны, например, граничащие с улицей, эти нормы не распространяются. Новый ГСН опубликован и вступает в силу уже 1 октября", — отметил замглавы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

Согласно новым ГСН, расстояние от границы смежного земельного участка к кустам, которые высаживаются, должно составлять 1 м, до стволов деревьев — от 4 до 6 м в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра. Например, если крона дерева составляет в среднем 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должно составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.

По словам Парцхаладзе, во избежание провокации дополнительных конфликтных ситуаций владельцы смежных усадебных участков должны принимать необходимые меры. Например, подрезать ветви деревьев, чтобы те не мешали и не переходили на соседний земельный участок и тому подобное.

Как известно, государственные строительные нормы (ГСН) — обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог согласно их назначению.

Напомним, с 1 июня вступили в действие строительные нормы, в которых прописана возможность и требования к проектированию многоуровневых подземных автостоянок в общественных зданиях.