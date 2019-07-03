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Новости
Украина
3 июля 19, 18:57
Нефедов еще не знает свою зарплату на посту главы Таможни
Нефедов
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На нынешней работе заместителя министра он получает около 90 тысяч.

35-летний Максим Нефедов не знает размер своей зарплаты на посту главы таможенной службы. Об этом нынешний заместитель министра экономического развития сказал в интервью "Экономической правде".

- Еще не знаю. Надеюсь, будет установлена ​​повышенная зарплата для всех таможенников. Это не вопрос одного Максима Нефедова... Зарплаты должны повышаться до рыночного уровня для каждого звена работников, - ответил на вопрос о зарплате Нефедов.

Он добавил, что сейчас зарплата на подобной должности составляет более 70 тысяч гривен. Журналисты заметили, что как заместитель министра Нефедов получает около 91,7 тысяч гривен в месяц.

- Это "грязными". Я еще не знаю, что будет на таможне. В государственных структурах сразу определить зарплату невозможно. Надо считать, - прокомментировал Нефедов.

По словам чиновника, он мог бы вернуться в бизнес и зарабатывать намного больше.

- Я точно не радуюсь этой должности, меня уже предупреждают: "Ты готовься. Бери себе охрану. Машину сожгут". Я верю в концепцию окон возможностей. Как в бизнесе, так и в реформах. Сейчас открывается уникальное окно возможностей на таможне. Его не было со времен Майдана. Я мог не отправиться на конкурс и, давайте откровенно, устроиться на значительно лучшую должность в частном секторе или в других местах. Отказаться от этого? Я лично буду жалеть. Да, я заработаю больше в бизнесе, но через 40 лет буду смотреть на себя в зеркало и думать, что у меня был шанс, а я не пошел. Ну, было бы у меня две машины, а не одна.

Максим Нефедов говорит, что ни президент, ни премьер не ставили перед ним задач на таможне. Сам он хочет "создать что-то хорошее, что не будет ассоциироваться с коррупцией, поборами, задержками грузов, контрабандой, нарушениями, очередями, "пиджаками", "скрутками".

Пока Нефедов считает, что нужно сделать следующее: электронизация (максимальная автоматизация процессов), кадровая реформа (в том числе объединение таможен с 26 до 5-6), улучшение инфраструктуры (новые сканеры, автоматические весы, автоматическое сканирование номеров, поворотные камеры), интеграция в европейское таможенную сообщество. 

Максим Нефедов в конце июня сообщил, что выиграл конкурс на должность главы таможенной службы. Ведомство появилось после разделения фискальной службы на налоговую и таможенную. Налоговую службу возглавил бывший заместитель министра финансов Сергей Верланов.
kp.ua
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