Делегация ПАСЕ досрочно завершает работу в Украине и уезжает

Делегация ПАСЕ находилась в Киеве 2 и 3 июля. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Ассамблеи, информирует Цензор.НЕТ.

"В письме от 2 июля 2019 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил президенту ПАСЕ Лилиане Мори Паскье, что Верховная Рада отозвала свое приглашение наблюдать за досрочными парламентскими выборами в Украине 21 июля 2019 года. В результате этого решения предвыборная делегация решила досрочно прекратить свою деятельность", - сказано в сообщении.

В ПАСЕ отметили, что до принятия этого решения члены делегации успели встретиться с лидерами и представителями ряда партий, представителями гражданского общества, СМИ и дипломатами.

"Другие встречи были отменены", - сообщили в ПАСЕ.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

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В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.