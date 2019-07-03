ЦИК отменила регистрацию кандидатов в нардепы Клюева и Шария

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева. За это решение проголосовали все присутствующие члены комиссии. Об этом сообщает Громадське.

Перечислены аргументы отмены регистрации Клюева (информация с заседания ЦИК):

1) свидетели Госохраны Януковича свидетельствуют, что Клюев сопровождал бывшего президента при пересечении границы с РФ:

2) в декабре 2016 года Клюев участвовал в заседаниях суда в Москве;

3) международная почта от следственных неоднократно не доходила Клюеву в Донецк;

3) адвокаты и сам Клюев просили информировать по адресу в Московской области;

4) по данным СБУ, Клюев выехал за пределы территории Украины в 2014-ом, после этого официальные пункты пересечения границы не пересекал.



Также члены ЦИК приняли изменения в постановление о бюллетенях, которыми убрали из них фамилию Клюева. Теперь это решение должны сообщить типографиям, печатающим бюллетени.





Напомним, 2 июля Центральная избирательная комиссия якобы во исполнение решения Верховного Суда Украины зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.





Вскоре на Майдане Независимости в Киеве устроили акцию протеста против регистрации кандидатами Клюева и пророссийского блогера Анатолия Шария. При этом известно, что на недавно купленном телеканале ZIK соратники пророссийского политика Виктора Медведчука запретили освещать митинг против Клюева в центре столицы.





Как известно, Андрея Клюева подозревают в организации разгона студентов на Майдане 30 ноября 2013 года. На момент расстрела протестующих во время Евромайдана Клюев возглавлял Администрацию президента Виктора Януковича. Из страны он исчез беспрепятственно, несмотря на подозрение в причастности к массовым убийствам.

Также Клюева подозревают в завладении государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.





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