Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.76
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
29.37
USD
26.01
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
3 июля 19, 22:49
ЦИК отменила регистрацию кандидатов в нардепы Клюева и Шария
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За это решение проголосовали все присутствующие члены комиссии

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева. За это решение проголосовали все присутствующие члены комиссии. Об этом сообщает Громадське.

Перечислены аргументы отмены регистрации Клюева (информация с заседания ЦИК):

1) свидетели Госохраны Януковича свидетельствуют, что Клюев сопровождал бывшего президента при пересечении границы с РФ:
2) в декабре 2016 года Клюев участвовал в заседаниях суда в Москве;
3) международная почта от следственных неоднократно не доходила Клюеву в Донецк;
3) адвокаты и сам Клюев просили информировать по адресу в Московской области;
4) по данным СБУ, Клюев выехал за пределы территории Украины в 2014-ом, после этого официальные пункты пересечения границы не пересекал.

Также члены ЦИК приняли изменения в постановление о бюллетенях, которыми убрали из них фамилию Клюева. Теперь это решение должны сообщить типографиям, печатающим бюллетени.

Напомним, 2 июля Центральная избирательная комиссия якобы во исполнение решения Верховного Суда Украины зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Вскоре на Майдане Независимости в Киеве устроили акцию протеста против регистрации кандидатами Клюева и пророссийского блогера Анатолия Шария. При этом известно, что на недавно купленном телеканале ZIK соратники пророссийского политика Виктора Медведчука запретили освещать митинг против Клюева в центре столицы.

Как известно, Андрея Клюева подозревают в организации разгона студентов на Майдане 30 ноября 2013 года. На момент расстрела протестующих во время Евромайдана Клюев возглавлял Администрацию президента Виктора Януковича. Из страны он исчез беспрепятственно, несмотря на подозрение в причастности к массовым убийствам. 
Также Клюева подозревают в завладении государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.

***
Сразу после отмены регистрации Клюева ЦИК единогласно отменила регистрацию кандидата Анатолия Шария, выдвиженца Партии Шария, написал Клюжев.

Он перечислил использованные доказательства:

1) письмо СБУ от 3 июля показывает, что Шарий выехал 24 января 2012-го через пункт пропуска Зерновое на территорию РФ поездом "Ковель-Москва", после этого в Украину не возвращался;
2) 22 июля 2012-го Нидерланды проинформировали ГПУ о наличии у него статуса беженца;
3) СБУ считает, что Шарий не находился на территории Украины с 24 января 2012 года;
4) суды и правоохранительные органы в течение различных периодов получали от Интерпола информацию о пребывании Шария в Нидерландах и Литве.

Ранее Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая отметила, что, рассматривая вопрос о регистрации Шария и Клюева ЦИК обратилась во все государственные органы, чтобы получить доказательства их (не) проживания на территории Украины в течение последних пяти лет. 

СБУ: Шарий с 2012 года в Украине не проживает 03.07.2019 Богдан увидел руку Порошенко в протестах против Клюева и Шария 03.07.2019 ЦИК: Бюллетени уже в печати, но Клюева с Шарием можем снять 03.07.2019
Она сообщила, что, по данным пограничной службы, у Клюева выездов с 2014 года за пределы Украины не было, о пересечении госграницы Шарием за последние 5 лет нет сведений.

В Верховном суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать Шария, но признали, что сочли доказательства ЦИК того, что он не проживал на территории Украины, недостаточными.
Delo
Ещё по теме:
ЕС снял санкции с девяти человек из окружения Януковича
Суд снял арест со счетов ВБР, принадлежавшего сыну Януковича
Буду ругаться с Коломойским. Интервью Зеленского – за минуту
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Делегация ПАСЕ досрочно завершает работу в Украине и уезжает
noimageНефедов еще не знает свою зарплату на посту главы Таможни
noimageУстановлены границы для высадки деревьев от участка соседей
noimageГПУ предоставила ЦИК информацию о Клюеве и Кузьмине - Сарган
noimageНа одесские пляжи заплыли опасные скаты. ВИДЕО
Лента новостей