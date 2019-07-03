ЦИК отменила регистрацию кандидатов в нардепы Клюева и Шария

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева. За это решение проголосовали все присутствующие члены комиссии. Об этом сообщает Громадське.
Перечислены аргументы отмены регистрации Клюева (информация с заседания ЦИК):
1) свидетели Госохраны Януковича свидетельствуют, что Клюев сопровождал бывшего президента при пересечении границы с РФ:
2) в декабре 2016 года Клюев участвовал в заседаниях суда в Москве;
3) международная почта от следственных неоднократно не доходила Клюеву в Донецк;
3) адвокаты и сам Клюев просили информировать по адресу в Московской области;
4) по данным СБУ, Клюев выехал за пределы территории Украины в 2014-ом, после этого официальные пункты пересечения границы не пересекал.
Также члены ЦИК приняли изменения в постановление о бюллетенях, которыми убрали из них фамилию Клюева. Теперь это решение должны сообщить типографиям, печатающим бюллетени.
Напомним, 2 июля Центральная избирательная комиссия якобы во исполнение решения Верховного Суда Украины зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.
Вскоре на Майдане Независимости в Киеве устроили акцию протеста против регистрации кандидатами Клюева и пророссийского блогера Анатолия Шария. При этом известно, что на недавно купленном телеканале ZIK соратники пророссийского политика Виктора Медведчука запретили освещать митинг против Клюева в центре столицы.
Как известно, Андрея Клюева подозревают в организации разгона студентов на Майдане 30 ноября 2013 года. На момент расстрела протестующих во время Евромайдана Клюев возглавлял Администрацию президента Виктора Януковича. Из страны он исчез беспрепятственно, несмотря на подозрение в причастности к массовым убийствам.
Также Клюева подозревают в завладении государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.
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Сразу после отмены регистрации Клюева ЦИК единогласно отменила регистрацию кандидата Анатолия Шария, выдвиженца Партии Шария, написал Клюжев.
Он перечислил использованные доказательства:
1) письмо СБУ от 3 июля показывает, что Шарий выехал 24 января 2012-го через пункт пропуска Зерновое на территорию РФ поездом "Ковель-Москва", после этого в Украину не возвращался;
2) 22 июля 2012-го Нидерланды проинформировали ГПУ о наличии у него статуса беженца;
3) СБУ считает, что Шарий не находился на территории Украины с 24 января 2012 года;
4) суды и правоохранительные органы в течение различных периодов получали от Интерпола информацию о пребывании Шария в Нидерландах и Литве.
Ранее Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая отметила, что, рассматривая вопрос о регистрации Шария и Клюева ЦИК обратилась во все государственные органы, чтобы получить доказательства их (не) проживания на территории Украины в течение последних пяти лет.
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Она сообщила, что, по данным пограничной службы, у Клюева выездов с 2014 года за пределы Украины не было, о пересечении госграницы Шарием за последние 5 лет нет сведений.
В Верховном суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать Шария, но признали, что сочли доказательства ЦИК того, что он не проживал на территории Украины, недостаточными.