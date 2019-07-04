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Новости
Украина
4 июля 19, 08:46
В России обвинили уже 18 украинских моряков
Украинский моряк
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Обвинения остальным шести задержанным в Керченском проливе могут выдвинуть 4, 5 и 9 июля.

3 июля в Следственном управлении ФСБ России прошли следственные действия и обвинения выдвинули четырем пленным украинским морякам: Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Вячеславу Зинченко и Юрию Безъязычному. Таким образом, всего обвинения получили уже 18 украинцев с судов, захваченных россиянами в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом сообщил координатор группы адвокатов пленных моряков Николай Полозов.

- В СУ ФСБ России состоялись следственные действия в отношении нескольких военнопленных украинских моряков, удерживаемых в СИЗО "Лефортово".Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции военнопленным: Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Вячеславу Зинченко и Юрию Безъязычному. Также, военнопленных и их защитников ознакомили с результатами комиссионной ситуационной судебной экспертизы. Всего, по состоянию на сегодняшний день, обвинение в окончательной редакции предъявлено 18 военнопленным украинским морякам, - написал Полозов в "Фейсбуке".

Он отметил, что обвинения остальным шести пленным украинским морякам могут выдвинуть 4, 5 и 9 июля. 

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, чтобы Россия отпустила людей. Но в МИД России отказались, сославшись на то, что трибунал ООН по морскому праву "не имеет юрисдикции в деле по инциденту в Керченском проливе".
kp.ua
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