В России обвинили уже 18 украинских моряков

3 июля в Следственном управлении ФСБ России прошли следственные действия и обвинения выдвинули четырем пленным украинским морякам: Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Вячеславу Зинченко и Юрию Безъязычному. Таким образом, всего обвинения получили уже 18 украинцев с судов, захваченных россиянами в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом сообщил координатор группы адвокатов пленных моряков Николай Полозов.

- В СУ ФСБ России состоялись следственные действия в отношении нескольких военнопленных украинских моряков, удерживаемых в СИЗО "Лефортово".Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции военнопленным: Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Вячеславу Зинченко и Юрию Безъязычному. Также, военнопленных и их защитников ознакомили с результатами комиссионной ситуационной судебной экспертизы. Всего, по состоянию на сегодняшний день, обвинение в окончательной редакции предъявлено 18 военнопленным украинским морякам, - написал Полозов в "Фейсбуке".

Он отметил, что обвинения остальным шести пленным украинским морякам могут выдвинуть 4, 5 и 9 июля.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, чтобы Россия отпустила людей. Но в МИД России отказались, сославшись на то, что трибунал ООН по морскому праву "не имеет юрисдикции в деле по инциденту в Керченском проливе".



