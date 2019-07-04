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Новости
Украина
4 июля 19, 08:51
Путин назвал ряд условий, для диалога с Зеленским
Владимир Путин
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Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в опубликованном в четверг накануне его визита в Италию интервью газете Corriere della Sera.

"[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их", - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему".

Путин отметил, что новым украинским властям придется решать проблемы, оставшиеся от прежнего руководства страны.

"Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир - это лишь малая часть неприглядного "багажа", с которым придется разбираться новому президенту", - считает он.

"И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы", - заявил Путин.
censor.net.ua
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