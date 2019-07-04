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Новости
Украина
4 июля 19, 11:02
В Украине отмечают День Национальной полиции
полиция украина
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Сегодня, 4 июля, отмечают День Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С профессиональным праздником полицейских поздравил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В условиях российской агрессии против нашего государства и общественных изменений, которые происходят в Украине, на полицию возлагается повышенная ответственность. Защита правопорядка в таких обстоятельствах требует четких и решительных действий, высокого профессионализма и применения современных подходов, используемых ведущими правоохранительными органами мира", - говорится в поздравлении премьера, опубликованном на сайте правительства.

Гройсман также отметил, что реформа Национальной полиции является важной составляющей реформы правоохранительных органов и правоохранительной системы в целом: "Наша цель - формирование стабильного, эффективного, современного правоохранительного органа по западному образцу, деятельность которого будет соответствовать требованиям общества и ожиданиям граждан".

"Желаю работникам Национальной полиции дальнейшего профессионального роста, служения интересам общества и всех благ", - добавил глава правитетельства.

Вместе с тем, в своем поздравлении по случаю Дня Нацполиции Украины, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сырский подчеркнул, что представители Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил воплощают основной принцип деятельности правоохранительных органов - служить и защищать: "Вы связали свою жизнь с чрезвычайно ответственным, рискованным, тяжелым и важным делом - служить обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и порядка, а также оказания помощи каждому гражданину нашей страны, который в ней нуждается. Приятно отметить, что в повседневной работе Вы демонстрируете высокий профессионализм, мужество, преданность делу, Присяге и служебному долгу".

"Сердечно желаю Вам успехов в профессиональной деятельности. В частности, дальнейшей борьбе с преступностью для обеспечения стабильности и соблюдения правопорядка, новых достижений и свершений во имя мира и процветания нашей Украины. Искренне желаю Вам и Вашим родным крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии, мирного неба над землей, благополучия и согласия", - написал командующий ОС.

Напомним, Указ о профессиональном празднике полицейских подписал пятый президент Украины Петр Порошенко лишь год назад, несмотря на то, что закон "О Национальной полиции" Верховная Рада приняла еще в 2015 году.

4 июля четыре года назад первые сотрудники новой полиции, в частности патрульные, приняли присягу на Софийской площади в Киеве.

Около месяца патрульная полиция работала в столице Украины в тестовом режиме, после чего полицейские вышли на улицы Львова и Одессы. Процесс запуска новой полиции в городах Украины занял почти год.
censor.net.ua
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