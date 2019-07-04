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Новости
Украина
4 июля 19, 19:17
В Слуге народа рассказали, как собираются возвращать Донбасс
Дмитрий Разумков
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В президентской партии говорят, что сначала нужно ментально вернуть людей

Говорить о том, что войну в Донбассе можно закончить завтра – было бы ложью, а среди первых шагов по освобождению оккупированной территории должно быть ментальное возвращение людей, которые там живут. Об этом заявил глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба политической силы.

"Говорить, что проблема (война – ред.) может быть решена завтра, - это неправда. Нужно быть откровенным и перед собой, и перед украинским обществом, что это тяжелый процесс", - сказал он.

Важный аспект, по словам Разумкова, это ментальное возвращение людей.

"Ключевым видом оружия в этой войне является информация…Вся информация, которую получают жители Донецкой области, чаще всего исходит от российских телеканалов. Нам нужно вернуть этих людей ментально, а потом заняться экономическим развитием территорий…", - сказал он.

Кандидат от Слуги народа, руководитель ячейки в Донецкой области Владимир Воронов добавил, что создание платформы "Новая политика на Донбассе" поможет начать диалог между властью и гражданами. Он также повторил, что быстрого решения "конфликта быть не может и, к сожалению, формулы решения, которая устроила бы всех граждан, нет".

Воронов также заявил о необходимости создать комитет в парламенте по реинтеграции Донбасса.

Как ранее сегодня сообщалось, советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что слова Зеленского о сепаратистах относятся не к жителям Донбасса, а "к руководству группировок ДНР и ЛНР". 
liga.net
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