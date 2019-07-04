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Новости
Украина
4 июля 19, 19:31
Экспедиторы обвиняют одесских таможенников во взяточничестве
Виктория Пикшрене
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От "белого" бизнеса требуют взятки, искусственно создают препятствия и блокируют работу украинских предприятий.

 Об этом заявляют экспедиторы, работающие на Одесской таможне. Они обвиняют таможенников в участии в конкурентных войнах и коррупционных схемах.

На Одесской таможне благодаря искусственным препятствиям заблокирована работа легального украинского бизнеса. Предприниматели и государственный бюджет Украины несут существенные убытки. Об этом заявила представитель ООО "Макотрейдинг", компании, предоставляющей таможенно-брокерские и экспедиторские услуги, во время пресс-конференции, состоявшейся в национальном информационном агентстве "Укринформ", от имени экспедиторских компаний на Одесской таможне.

Экспедиторы обвиняют таможенников в участии в конкурентных войнах и коррупционных схемах. Предприниматели заявляют, что их заставляют платить взятки, хотя никаких нарушений в таможенном оформлении товаров таможенники не проявляют, и создают искусственные препятствия в работе в пользу монополиста, сообщает "Обозреватель".

Как заявляет Виктория Пикшрене, на сегодняшний день каждый 10-й контейнер, который выезжает из одесской таможни, подлежит отбору образцов, полной разгрузке товара из контейнера на склад и обратно. "Команды, кого именно "кошмарить" с целью получить финансовое вознаграждение от экспедитора за ускорение оформления, поступают рядовым инспекторам от руководства таможни в телефонном режиме. Как утверждают экспедиторы, сумма взятки за один контейнер с товаром, по которому все равно не обнаружат никаких таможенных нарушений, составляет 200 - 300 долларов. Ущерб от порчи товара и простоев для экспедиторов существенно больший.

Экспедиторские компании считают, что за схемами на Одесской таможне стоят две группы должностных лиц. Одна из них - Александр Домнич, и.о. директора Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия, вместе со своими коллегами Сергеем Недоренко и Олегом Павлишиным. Они начали операцию "Бастион", которая является поводом для выгрузки еще большего количества контейнеров. "Схема очень проста: искусственно создать проблему для бизнеса, а затем требовать заплатить за ее решение. Если же "вознаграждение" не платится, контейнеры сознательно задерживаются, товар выгружается на рампу, портится и разворовывается", - рассказала Виктория Пикшрене.

Вторую группировку, по словам Виктории Пикшрене, возглавляет одесский бизнесмен, который пролоббировал назначение своего партнера по бизнесу на должность начальника Одесской таможни - Владимира Передерия. Здесь искусственные проблемы создаются для всех контейнеров с тканями. Эта схема была легализована специальным письмом, которое вводит процедуру, которой нет ни на одной таможне ни одной страны мира: повторно выгружать из контейнеров фактически на землю и описывать все отдельные рулоны ткани, брать образцы из каждого куска товара и направлять на обследование в лабораторию. Из-за этого повреждается товар, который теряет товарный вид, и становится невозможным его реализация по полной стоимости. Таким образом легальный украинский бизнес устраняют с рынка в пользу монополиста, который уже контролирует 90-95% этого рынка.

Представитель экспедиторского бизнеса заверила: если ситуация не изменится, через неделю на повторной пресс-конференции ее заявления подтвердят и другие экспедиторы, работающие на Одесской таможне. Сейчас они ожидают ответа на свое обращение, направленное в Министерство финансов Украины.
censor.net.ua
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