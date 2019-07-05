Спецслужбы задержали "командира ПВО" боевиков

Украинские спецслужбы в конце июня глубоко в тылу на территории неподконтрольного Украине Снежного Днецкой области задержали бывшего "командира ПВО" боевиков Владимира Цемаха, который может быть свидетелем по делу МН-17. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на дочь и адвоката задержанного.

Украинские официальные органы эту информацию не комментируют.

Именно рядом со Снежным, где "служил" Цемах, 17 июля 2014 г был сбит Боинг Малазийских авиалиний.





Дочь Цемаха и киевский адвокат Роман Гонтарев утверждают, что боевик был задержан в своей квартире в Снежном 27 июня, после чего неизвестным способом был переправлен через линию соприкосновения.

По словам адвоката, Шевченковский райсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Собеседник ВВС, близкий к главарям террористической организации ДНР, рассказал, что операцию по задержанию Цемаха проводило подразделение сил специальных операций (ССО) ВСУ.

25 июня в СБУ сообщили, что задержали боевика террористической организации ДНР, который до мая 2019 года находился в одном из артиллерийских подразделений.