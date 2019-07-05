Кто из представителей финансового рынка Украины идет в ВР

Delo.ua проанализировало списки кандидатов в народные депутаты от семи партий, которые имеют больше всего шансов попасть в парламент, а также списки зарегистрированных кандидатов по мажоритарным округам, и обнаружило два десятка представителей финансового рынка. Негусто, учитывая, что по состоянию на конец июня

Для финансового рынка такое число — новость больше со знаком "минус", чем "плюс", так как нерешенных вопросов в этой сфере, требующих внимания парламента, пруд пруди. Это — и защита прав потребителей финансовых услуг, и борьба со "схемами", и решение вопроса финансовой грамотности, и создание условий для инвестиций, кредитования и страхования.





В общем, "финансовое лобби" из числа будущих депутатов, которые разбираются в теме, рынку не повредит. Кто же может стать этим лобби? И какие вопросы эти люди будут решать?





Замеченные финмоном





В списках партии "Батьківщина" под №96 в парламент идет партнер запорожского бизнесмена Игоря Дворецкого и один из совладельцев "Индустриалбанка" (через ООО "Новые инвестиции и страховую компанию "Роксолана") Александр Рябцун.





Банк известен успешно проведенной реорганизацией — два года назад к нему был присоединен "Экспресс-банк". После реорганизации увеличился регулятивный капитал "Индустриалбанка", что повысило его финансовую устойчивость.





Но в этом году регулятор оштрафовал банк на 6,9 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. "Характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность", — говорится в сообщении НБУ.





В политическом списке партии "Сила і Честь" под №7 числится заместитель председателя правления "Альпари Банка" Андрей Гайдуцкий. Этот банк весной 2019 года Национальный банк также оштрафовал на 2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Она заключалась в проведении двумя финансовыми учреждениями (один из основателей финучреждения фигурирует в уголовном производстве) в феврале-мае 2018 операций по перечислению безналичных средств на общую сумму около 400 млн грн двум другим банкам по договорам услуг инкассации.









Зампред правления "Альпари Банка" Андрей Гайдуцкий





По мажоритарному округу №138 в Одесской области баллотируется партнер известного украинского олигарха Дмитрия Фирташа и контролер коммерческого банка "Місто-Банк" Иван Фурсин. Этот банк в 2018 году регулятор также оштрафовал за "схемы" на 4,2 млн грн. В частности банк регулярно сопровождал операции по обналичиванию средств на суммы, которые в десятки раз превышали заявленные клиентами доходы. Также проводил операции, связанные с ценными бумагами, которые тоже носили признаки фиктивности.





Ушедшие по-английски





Кроме представителей действующих банков в парламент планируют попасть собственники финучреждений, признанных неплатежеспособными или ликвидированных.





Например, по одномандатному округу №60 с центром в городе Волновахе Донецкой области баллотируется контролер банка "Капитал" Руслан Щербань. В 2015 году Нацбанк признал "Капитал" неплатежеспособным. Однако в июне 2019-го Щербаню удалось добиться решения Верховного Суда об отмене банкротства и ликвидации банка. Правда, как вернуть этот банк в рынок, никто ответить не сможет — законом такой механизм не предусмотрен.





Владелец ликвидированного Имэксбанка Леонид Климов баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу №137 с центром в городе Подольске Одесской области. Банк был признан неплатежеспособным в 2015 году из-за проблем с ликвидностью и растущим числом жалоб клиентов. 21 мая 2015 года НБУ принял решение об отзыве лицензии и ликвидации данного банка.





В марте 2017 года Фонд гарантирования вкладов сообщил о том, что владельцы и менеджеры "Имэксбанка" вывели из него 11 млн грн.





Также в списке партии "Батьківщина" под №14 в народные депутаты идет Константин Бондарев, контролер ликвидированного банка "Велес". По данным НБУ, в сентябре 2015 года через банк пытались вывести из Украины $460 млн по фиктивным документам. "Более 90% операций банка были направлены на обход законодательства для вывода капитала из Украины", — утверждают в Нацбанке.





Из-за этого регулятор ликвидировал банк без прохождения его стадии временной администрации еще в декабре 2015 года. В свою очередь, Константин Бондарев называет ликвидацию банка "Велес" политической расправой над партией.





Кроме совладельцев и топ-менеджеров "живых" и "мертвых" банков в числе кандидатов в народные депутаты есть также несколько руководителей "среднего звена" — дирекций и отделений финансовых учреждений. Так, под номером 74 партии "Громадянська позиція" баллотируется начальник отделения № 20 Тернопольской дирекции "Радабанка" Андрей Ткаченко, а под номером 116 той же партии — управляющая криворожского отделения "Ощадбанка" Наталья Миценко.





Представитель общественности





Если руководители дирекций и отделений мало известны широкому банковскому сообществу, то вряд ли найдется в нашей стране банкир, который не знает исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елену Коробкову. Она баллотируется в парламент по списку партии "Слуга народа" под №31.





Коробкова планирует лоббировать интересы финансового рынка и в парламенте. "У меня более 15 лет опыта в финансовой системе, а чтобы моя работа стала еще более результативной, я иду на выборы. Чтобы благосостояние украинцев больше не зависело от политиков и олигархов. Чтобы каждый гражданин знал, что условия кредитования будут справедливыми для всех. Чтобы их депозиты были по-настоящему защищены государством. Чтобы банки больше никогда и ни при каких условиях не стали бездонными кошельками своих владельцев. Чтобы банковский бизнес стал бизнесом со справедливыми правилами игры и понятной доходностью", — написала Коробкова на своей странице в Facebook.





Первым делом она намерена обеспечить принятие пакета законопроектов для возобновления кредитования, способствовать проведению судебной реформы, защите прав потребителей финансовых услуг и повышению финансовой грамотности населения.









Исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова





Защитники небанковского рынка





Кроме банкиров в Верховную Раду баллотируются участники небанковского финансового рынка. Их еще меньше, чем банкиров. Например, удалось обнаружить только одного представителя рынка кредитных союзов. Это директор кредитного союза "Самопоміч" (Львовская область) Оксана Шпик, которая идет под №60 в списке партии "Громадянська позиція".





Также среди кандидатов по округу №196 в Черкасской области обнаружен директор лизинговой компании Андрей Стрихарский. Он — кандидат от политической партии "Слуга народа".





Еще одного кандидата в депутаты под номером 93 в этой же партии, Андрея Дубецкого, тоже отчасти можно отнести к участникам небанковского финрынка. Он возглавляет общественную организацию "Биткоин Фонд Украины" и активно продвигает применение технологии блокчейн в нашей стране.





Самый яркий представитель фондового рынка среди кандидатов в народные депутаты — президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак, который баллотируется от партии "Голос" по № 211 округу столицы (Голосеевский район). "Именно мы, идеалисты по натуре и специалисты в своих профессиях, должны сплотиться и вместе прийти к власти. Чтобы творить настоящие Изменения", — написал он на своей странице Facebook.





Не за страх, а за совесть





Больше всего среди кандидатов от небанковского финрынка страховщиков. "Надеемся, что в этом парламенте наконец появятся профессионалы страхового рынка. Это очень важно, потому что наш опыт общения с Верховной Радой показывает, что сегодня очень сложно проводить в парламенте даже те проекты, которые направлены на защиту потребителей страхового рынка, не говоря уже о самом рынке", — отмечает президент Украинской федерации страхования Андрей Перетяжко.





Под №131 в списке партии "Батьківщина" идет директор страховой компании "Альфа-Гарант" Алла Саченко. Обнаружить какие-то упоминания о деятельности Аллы Владимировны на посту директора страховой компании в Интернете не удалось. По данным портала YouControl, она не числится ни среди руководителей, ни среди связанных лиц этого страховщика. Гендиректором компании давно работает Татьяна Сонина.





В политической партии "Сила і Честь" под №21 числится председатель правления страховой компании "Укргазпромполис" Игорь Сухина. Компанию раньше связывали с бывшими собственниками Укргазпромбанка, но после признания банка неплатежеспособным в 2015 году страховщик работает на открытом рынке.





От партии "Оппозиційна платформа — За Життя" под №32 в депутаты идет советник предправления страховой компании "Украинская страховая группа" Алексей Пузанов, который ранее работал заместителем главы столичной администрации.





Самым ярким представителем страхового рынка среди кандидатов в народные депутаты можно назвать экс-гендиректора Украинской федерации страхования Галину Третьякову. "Я считаю, что сегодня больше пользы принесу обществу, если буду участвовать в реформе сферы социальной защиты населения", — сообщила Галина Третьякова Delo.ua.





Она планирует участвовать во внедрении второго уровня пенсионной реформы, изменить подходы в работе государственного Фонда соцстраха, медицинского страхования.

















Генеральный директор УФУ Галина Третьякова





Теоретики и политики





Среди тех, кто cможет, если не лоббировать в будущем парламенте интересы финансовой системы, то хотя бы разбираться в вопросах, касающихся этого рынка – доцент кафедры финансового менеджмента и страхования Тернопольского национального экономического университета Олег Луцишин. Он баллотируется под №145 в списках партии "Голос".





Советника премьер-министра по парламентским отношениям Ярослава Железняка, который баллотируется под №4 этой партии тоже можно отнести отчасти к "теоретикам" финрынка. Он преподает в Киевской школе экономики, входит в стратегическую консультативную группу по поддержке реформ в Украине (SAGSUR).





Среди потенциальных лоббистов финрынка из числа политиков особо заметен вице-премьер Степан Кубив, который баллотируется под №12 в списке партии "Европейська солідарність". Он возглавлял НБУ с 24 февраля по 19 июня 2014 года. За время его каденции, по данным "Экономической правды", банкам была выдана наибольшая сумма рефинансирования (63 млрд грн).





И наконец, нардеп, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, экс-банкир Руслан Демчак, который идет в парламент от партии "Европейська солідарність" по винницкому мажоритарному округу №18.





Ранее политик был владельцем финансовой корпорации UBG, куда входили "Эрде-банк", страховая компания "Добробут", фондовая компания "Инициатива", компания по управлению активами "Инициатива". После первой неудачной попытки Руслана Демчака попасть в политику "Добробут" и Эрде Банк были выставлены на продажу, а в 2018 банк был ликвидирован.





За время каденции народным депутатом в парламенте нынешнего созыва Руслан Демчак, по его словам, активно лоббировал вопросы финрынка. "Нам удалось отменить действие драконовского валютного декрета двадцатилетней давности и принять европейский закон "О валюте и валютных операциях". Кроме того, я лично предложил несколько важных новаций. В частности результатом внесения моей поправки в закон "О страховании" открылась возможность страховым лайфовым компаниям не только принимать страховые платежи в валюте, но и выплачивать. Также была поддержана моя поправка, которая позволила юридическим лицам-нерезидентам открывать счета в украинских банках", — рассказал он Delo.ua.





В будущем парламенте политик планирует первым делом добиваться принятия таких важных для финрынка документов, как проект о "сплите" (№2413а), о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов (№9035), о защите прав потребителей финансовых услуг (№2456-д)

Замглавы комитета ВРУ по вопросам финансовой политики Руслан Демчак





Напомним, внеочередные парламентские выборы состоятся в Украине 21 июля 2019 года. Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады подписал 21 мая президент Владимир Зеленский.



