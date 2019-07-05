Разумков заявил об угрозе срыва выборов из-за жеребьевки

Решение суда о проведении ЦИК повторной жеребьевки партий на внеочередных выборах в Раду ставит под угрозу само их проведение, заявляет председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Ситуация достаточно опасна. Насколько мне известно, часть бюллетеней напечатано ... Это (повторная жеребьевка) может привести к срыву выборов. Потому что бюллетени нужно перепечатывать", - пояснил он.

"На это нужно иметь ресурс - это раз, - который в бюджете не предусмотрен. Два - это время. К сожалению, кампания очень динамичная ", - сообщил Разумков. По его словам, уже напечатано около 5 млн бюллетеней.



"Я надеюсь, что еще не пройдены все инстанции. И суд примет взвешенное, сбалансированное и законное решение. И, возможно, этого не произойдет. Потому что сегодня под угрозой выборы в Украине", - подчеркнул Разумков.

В четверг стало известно, что Шестой апелляционный админсуд принял решение провести повторную жеребьевку партий.

Об этом сообщила гражданская сеть "Опора" на своей странице в соцсети Facebook со ссылкой на главу ЦИК Татьяну Слипачук. Последняя также заявила, что ЦИК обжалует решение суда.

Напомним, ранее в КИУ пожаловались, что агитация перед выборами ведется в карнавальном стиле, а о войне все будто забыли.



