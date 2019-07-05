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Новости
Украина
5 июля 19, 11:00
Зеленский в Торонто показал какой будет его внешняя политика
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский во время визита в Канаду впервые четко представил приоритеты своего правления.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Канаду впервые четко представил приоритеты своего правления.

Такое мнение высказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конференцию по реформам невозможно оторвать от визита Зеленского. У нас получилось "два в одном", поэтому большая ценность этой конференции в том, что она стала первым осмысленным случаем для Президента и новой команды заявить свои новые приоритеты в сфере технической помощи, привлечения иностранных инвесторов и т.д.", - сказал Шевченко.

По его убеждению, Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его политика в течение последующих 5 лет. "Вряд ли это можно назвать целостной комплексной картиной, но все правильные сигналы были направлены: и к инвесторам, и к нашим друзьям из донорского сообщества, и к партнерам по политической поддержке. Словом, это была презентация видения новой команды в Киеве", - подытожил посол.
censor.net.ua
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