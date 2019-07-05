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Украина
5 июля 19, 17:36
SOCAR проводит акцию с супергероями на своих заправках
сокар
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Кто из нас с нетерпением не ждёт прихода лета? Наверное, таких людей нет, поскольку лето – это период отпусков и положительных эмоций, о которых можно вспоминать ещё очень долго.

При этом для того, чтобы снова и снова переживать приятные моменты, мы фиксируем их при помощи фото и видеокамеры, но если хороших фотографий во время отпуска сделать не удалось, или же этому моменту мы просто не уделили должное время – не беда, ведь красивые фотографии можно сделать и помимо отпуска.

Для таких целей в сети автозаправочных станций SOCAR разместили фигуры супергероев, с которыми в первую очередь захотят сфотографироваться дети. Такая возможность очень кстати, не только для того, чтобы сделать красочные фотографии, а и для того, чтобы занять чем-то ребёнка в тот момент, когда ваш автомобиль заправляется. К тому же, за такие фотографии можно получить и специальный подарок. Для этого сфотографируйте своего ребёнка с одним из супергероев на автозаправочной станции SOCAR, выложите фотографию в одну из социальных сетей в сети интернет с тегом #socarsuperkids или #сокарсуперкідс, покажите публикацию на кассе при оплате заказа и получите бесплатно маску супергероя, с которым сфотографировался ваш ребёнок.


С такой маской от АЗС SOCAR ваш ребёнок сможет сам почувствовать себя в роли супергероя когда захочет, весело играя со своими друзьями. Стоит в данном случае упомянуть, что акция от SOCAR проходит уже пятую неделю, и все предыдущие 4 недели на заправках SOCAR можно было видеть разные фигурки супергероев, за фото с которыми можно было получать разные маски. Кто не успел сфотографироваться с другими супергероями – не беда, так как маски с прошедших этапов акции можно купить на кассе за символическую плату в 5 гривен. Это даст больше разнообразия для игры детей, а также является способом поучаствовать в розыгрыше от SOCAR, где будет разыгрываться профессиональная фотосессия для ребёнка, а также возможность для ребёнка стать главным лицом предстоящей рекламной кампании АЗС SOCAR. Для этого нужно сфотографировать ребёнка во всех пяти масках и заполнить анкету на сайте https://www.socar.family/.


Участвовать в акции вместе со своим ребёнком очень увлекательно, поэтому приезжайте на заправку вместе с детьми, дарите им положительные эмоции, делайте запоминающиеся фотографии и дарите ребёнку маски в виде новых игрушек. А может быть, вы сможете выиграть и более существенный приз! 
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