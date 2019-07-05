На канале "1+1" ответили Кличко: "Готовы получить иск"

Журналисты канала "1+1" оперативно ответили на слова киевского мэра Виталия Кличко. Напомним, 5 июля в интервью "Радио НВ" градоначальник заявил о манипуляциях с информацией, которые "неожиданно поднялись" в сюжетах телеканала.

Прежде всего, журналисты отметили: мэр Киева не указал, что именно вызвало его возмущение.

"Соратник господина Кличко ‒ Петр Порошенко ‒ не так давно тоже угрожал иском. Но угрозы так и остались в воздухе. Нам ‒ не страшно. Потому что в своей редакционной политике журналисты руководствуются фактами, и на нее не влияют ни менеджмент, ни собственники", - парировали телевизионщики.

Сотрудники телеканала отмечают, что это уже не первая попытка нападать на канал и журналистов во время различных предвыборных кампаний, а также использовать судебную систему как инструмент запугивания независимых медиа.

"Готовы получить иск, но не уверены, что господин Кличко действительно готов идти в суд, по крайней мере по собственной инициативе, а не в результате расследований уголовных дел против его действий в столице", - сказано в обращении журналистов телеканала.

Напомним, 5 июля Виталий Кличко заявил о том, что собирается подать иск о защите чести и достоинства против генерального директора канала "1+1" Александра Ткаченко.

Информация, которая не понравилась мэру Киева и которую он считает манипулятивной, касается нашумевшего пешеходного моста, с которым связано уже несколько инцидентов.

"Например, озвучили, что стеклянный "мост Кличко“ - украли деньги, что мост стоил столько-то денег, а стал вдвое дороже. Стоимость моста не выросла, они сманипулировали: взяли все деньги, которые пошли на Владимирскую горку, на парк Крещатый, на укрепление стенок и так далее, - возмущен Виталий Кличко.



