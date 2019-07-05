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Новости
Украина
5 июля 19, 20:18
На канале "1+1" ответили Кличко: "Готовы получить иск"
братья Кличко
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Хотя журналисты не смогли понять, чем конкретно возмущен мэр Киева.

Журналисты канала "1+1" оперативно ответили на слова киевского мэра Виталия Кличко. Напомним, 5 июля в интервью "Радио НВ" градоначальник заявил о манипуляциях с информацией, которые "неожиданно поднялись" в сюжетах телеканала.

Прежде всего, журналисты отметили: мэр Киева не указал, что именно вызвало его возмущение.

"Соратник господина Кличко ‒ Петр Порошенко ‒ не так давно тоже угрожал иском. Но угрозы так и остались в воздухе. Нам ‒ не страшно. Потому что в своей редакционной политике журналисты руководствуются фактами, и на нее не влияют ни менеджмент, ни собственники", - парировали телевизионщики.

Сотрудники телеканала отмечают, что это уже не первая попытка нападать на канал и журналистов во время различных предвыборных кампаний, а также использовать судебную систему как инструмент запугивания независимых медиа.

"Готовы получить иск, но не уверены, что господин Кличко действительно готов идти в суд, по крайней мере по собственной инициативе, а не в результате расследований уголовных дел против его действий в столице", - сказано в обращении журналистов телеканала.

Напомним, 5 июля Виталий Кличко заявил о том, что собирается подать иск о защите чести и достоинства против генерального директора канала "1+1" Александра Ткаченко.

Информация, которая не понравилась мэру Киева и которую он считает манипулятивной, касается нашумевшего пешеходного моста, с которым связано уже несколько инцидентов.

"Например, озвучили, что стеклянный "мост Кличко“ - украли деньги, что мост стоил столько-то денег, а стал вдвое дороже. Стоимость моста не выросла, они сманипулировали: взяли все деньги, которые пошли на Владимирскую горку, на парк Крещатый, на укрепление стенок и так далее, - возмущен Виталий Кличко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кличко может инициировать досрочные выборы мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявлил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о разделении полномочий мэра и главы Киевской администрации (сейчас Кличко совмещает эти две должности - прим.авт.).

"Если киевляне хотят, чтобы им назначали сверху мэра, это одна история. Если же хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетный и ответственный перед обществом, – это другая история. Тогда я буду инициировать выборы Киевского городского головы", - сказал Кличко.

Пусть все, кто хочет управлять столицей, соревнуются, представляют киевлянам свои программы, реализуют их, и это будет справедливо , считает действующий мэр. А если мэра будут выбирать для проформы, а главу администрации назначать, это "будет иметь отрицательную оценку относительно самоуправления также и от иностранных экспертов, партнеров Украины", подчеркнул Кличко.

"К людям нужно прислушиваться, считаться с ними. Я убежден, что ошибку Януковича относительно разделения полномочий мэра и главы КГГА Президент Зеленский не будет повторять", - надеется Виталий Кличко.
kp.ua
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