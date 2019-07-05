Парубий поручил установить в Раде сенсорные кнопки

Спикер парламента Андрей Парубий поручил аппарату Верховной Рады до 15 августа ввести сенсорную кнопку для голосования народных депутатов.



Об этом он сказал в пятницу, 5 июля, во время итоговой пресс-конференции.

"И поэтому я буквально на прошлой неделе, учитывая то, что мы не сможем сделать эту масштабную электронную карточку, я дал поручение аппарату рассмотреть возможность введения хотя бы сенсорной кнопки, перепрограммировать, найти механизм, найти способ", - сказал Андрей Парубий.

Он объяснил, что на это аппарату нужно время, когда народные депутаты не будут работать в пленарном режиме.

"Исполняющий обязанности главы аппарата Верховной Рады Украины Петр Бондарь сказал, что сделает все возможное, чтобы в течение того периода, когда не будет сессий, избирательного периода от 12 июля, там, условно, до Дня Независимости", - заявил спикер Верховной Рады.

Он отметил, что дата первого заседания новой Рады пока неизвестна, однако, вероятней всего она будет не раньше конца августа. Таким образом у аппарата Рады есть около месяца на эту задачу.

Напомним, в предыдущие дни, в ходе рассмотрения поправок к проекту Избирательного кодекса в сессионном зале находились около 50 депутатов, в то время, как зарегистрировано было от 226 до 256 карточек.



