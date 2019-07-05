Главные новости за 5 июля 2019 года

Решение суда о пережеребьевке партий поставило досрочные выборы на грань срыва. В Центральной избирательной комиссии Украины заявляют о невозможности своевременной печати и доставки бюллетеней на досрочных выборах в Верховную Раду в случае новой жеребьевки партий. «В случае необходимости проведения новой жеребьевки следствием будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней Государственным предприятием «Полиграфический комбинат „Украина“ по изготовлению ценных бумаг и обеспечение их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе», — говорится в заявлении ЦИК.

ГПУ требует арестовать все имущество бывшего президента Ющенко. Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко. Об этом заявил руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк. «Это обязанность следователя. Здесь вариантов нет: если статья предусматривает конфискацию, то следователь обязан через суд принять меры для ареста имущества», — заявил Горбатюк, добавив, что речь идет обо всем имуществе, а не только о том, «что охватывается суммой убытков».

В Киеве появилось первое абсолютно прозрачное отделение полиции. В Киеве появился первый прозрачный офис полиции. Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, он находится на станции метро «Лукьяновская» Сырецко-Печерской линии. «Через эту станцию за день проходит около 70 тысяч пассажиров. Многие обращаются за помощью в полицию. Этот офис — абсолютно прозрачное помещение со стеклянными стенами. Все видят, что здесь происходит и как работает полиция», — заявил на презентации офиса столичный городской голова Виталий Кличко.

Во Львове утверждают, что впервые в мире подсчитали количество уличных котов. Во Львове при помощи уникального алгоритма подсчитали количество уличных котов. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. В частности, как сообщается, в период со среды, 26 июня, по субботу, 30 июня, во Львове состоялся первый в мире подсчет бездомных кошек по уникальному алгоритму, разработанному совместно с опекунами кошек на базе платформы Animal-ID.info.

Ночью возле столичного Гидропарка произошло масштабное ДТП. В ночь на пятницу, 5 июля, на Броварском проспекте возле киевского Гидропарка произошло масштабное ДТП. Тут столкнулись несколько автомобилей. Пассажирский автобус врезался в Kia Carens, а та влетела в Opel Corsa и Opel Astra. Один из водителей пострадал, получив сотрясение мозга, — его госпитализировали.

«Хотел скрепить отношения»: парень из Запорожья объяснил, зачем поджог свою девушку. Житель Запорожья Виталий Чайковский, который накануне поджег свою девушку, заявил, что сделал это случайно. Об этом 28-летний подозреваемый сказал во время судебного заседания, где ему избирали меру пресечения. По словам Чайковского, он лишь хотел напугать подругу, облив ее бензином, однако, когда прикурил сигарету, они оба вспыхнули. Как все было, сняли очевидцы, пока другие соседи тушили девушку. Мужчина объяснил: он поссорился с любимой, выпил и решил ее проучить.

Синоптики предупредили украинцев о затяжном похолодании и дождях. Уже с пятницы, 5 июля, практически по всей территории Украины зарядят грозы. В начале следующей недели дожди накроют всю страну. Небольшое прояснение погоды возможно лишь в Крыму и на востоке Украины. Синоптики сообщают и о похолодании. Днем по Украине будет до 19-25 тепла, а ночью до плюс 11-15. Чуть теплее будет на юге, где воздух местами прогреется до 27 градусов днем и 19 ночью.

Бразильский коррупционер рассказал как подкупил Бубку для проведения Олимпийских игр в Рио. Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал утверждает, что подкупил 8 представителей Международного олимпийского комитета, в том числе известного украинского атлета и спортивного функционера Сергея Бубку, для успешного голосования при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года. Об этом он заявил, выступая в Федеральном суде Бразилии 4 июля. Кабрал рассказал, что якобы во время одной из встреч в августе 2009 года тогдашний глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман познакомил его с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком. Тот якобы заявил, что может обеспечить «пять или шесть голосов» в пользу Рио за $1,5 млн.

Крушение вертолета на Багамах: погибли семь человек, среди них — известный американский миллиардер. Возле Багамских островов разбился вертолет, на борту которого находились семь человек. Среди погибших — известный американский миллиардер Крис Клайн. Крушение вертолета в водах Атлантического океана произошло в пятницу, 5 июля. Накануне, в четверг, Крис Клайн отпраздновал на островах свой 61-й день рождения.

Под стенами Белого дома сожгли американский флаг. Трамп наблюдал за происходящим в окошко. На День независимости США в Вашингтоне было неспокойно. Под стенами Белого дома сожгли Белый флаг. Видео инцидента уже доступно в сети. Известно, что в момент протестов сам Дональд Трамп был у себя в кабинете и мог видеть происходящее своими глазами.

Трамп пообещал установить американский флаг... на Марсе. Президент США Дональд Трамп продолжает фонтанировать «великими» идеями. В День независимости он дал необычное обещание. Выступая на форуме «Салют Америке» американский лидер заявил: «Мы собирается обратно на Луну очень скоро, а вскоре за этим установим американский флаг на Марсе».

В Греции из-за сильного пожара эвакуировали целый остров. На греческом острове Эвбея вспыхнул сильный пожар. Из-за случившегося ЧП власти эвакуировали местных жителей. Всего остров, где начался лесной пожар, были вынуждены покинуть жители четырех поселков. В социальных сетях пишут, что запах гари с острова ощущается даже в Афинах и в радиусе почти в сто километров.

Амстердам отказался от проведения «Евровидения» в следующем году. Власти столицы Нидерландов отказались проводить в городе музыкальный конкурс «Евровидение-2020». По словам мэра Амстердама Фемке Халсема, концертный зал Ziggo Dome, в котором собирались организовать фестиваль, будет недоступен в запланированные даты. По ее словам, бронирования нельзя отменить или перенести. При этом попытки города найти другие крупные площадки не увенчались успехом.

Ученые поведали о невероятной пользе молочных продуктов. Ученые из Испании поведали о невероятной пользе молока и молочных продуктов. Их употребление может предотвратить онкологию и диабет. Исследователи говорят, что важно соблюдать умеренность в питании, а также брать молоко и другие продукты низким процентом жира.