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5 июля 19, 22:31
Вышел жуткий трейлер фильма об Иловайском котле. ВИДЕО
Иловайск
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Премьера фильма – 29 августа 2019 года
В сети опубликовали трейлер фильма "Иловайск 2014", основанного на реальных событиях.

Сценарий киноленты написан с историй бойцов, которые прошли Иловайский котел – бои между ВСУ и террористами ДНР в 2014-м.

"Командир штурмовой группы батальона Донбасс Бишут, раненый в бою за Иловайск, чудом остается жив в оккупированном городе. Его разыскивает назначенный комендантом Иловайска российский офицер Рунков, для которого эта война превратилась в личную трагедию, и он жаждет не справедливости, а мести. Но кто из них на самом деле оказался в ловушке?", - сказано в описании к опубликованному трейлеру.

Среди героев фильма – не только профессиональные актеры, но и добровольцы, участники событий – ветераны батальона Донбасс.

Съемки фильма проходили в Киеве, в Кировоградской и Черниговской областях. В прокат картина выйдет в пятую годовщину Иловайской трагедии.

Премьера фильма – 29 августа 2019 года.


2 июля сообщалось, что полнометражный дебют крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" (EVGE) завоевал награду и премию в 4000 евро как лучший фильм Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF).
liga.net
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