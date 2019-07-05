Кино. Вышел трейлер фильма об Иловайском котле. ВИДЕО

В сети опубликовали трейлер фильма "Иловайск 2014", основанного на реальных событиях.





Сценарий киноленты написан с историй бойцов, которые прошли Иловайский котел – бои между ВСУ и террористами ДНР в 2014-м.





"Командир штурмовой группы батальона Донбасс Бишут, раненый в бою за Иловайск, чудом остается жив в оккупированном городе. Его разыскивает назначенный комендантом Иловайска российский офицер Рунков, для которого эта война превратилась в личную трагедию, и он жаждет не справедливости, а мести. Но кто из них на самом деле оказался в ловушке?", - сказано в описании к опубликованному трейлеру.





Среди героев фильма – не только профессиональные актеры, но и добровольцы, участники событий – ветераны батальона Донбасс.





Съемки фильма проходили в Киеве, в Кировоградской и Черниговской областях. В прокат картина выйдет в пятую годовщину Иловайской трагедии.







Премьера фильма – 29 августа 2019 года.





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