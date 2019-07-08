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Украина
6 июля 19, 08:59
Зеленский подписал закон по профессиональному образованию
образование
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С 2020 года украинские колледжи и техникумы начнут оказывать профессиональное предвысшее образование.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О профессиональном предвысшем образовании".

Как сообщается, уже с 2020 года украинские колледжи и техникумы начнут оказывать профессиональное предвысшее образование: они будут готовить профессиональных младших бакалавров и больше не будут набирать абитуриентов на "младшего специалиста".

Кроме того, образование для взрослых станет более гибким - человек сможет получить несколько профессиональных образований за бюджетные средства в течение жизни, учебные заведения получат новую систему государственного финансирования, а студенты смогут свободно выбирать форму обучения, в частности, будет больше возможностей для дуальной образования.

Ранее стало известно, что в Украине хотят изменить среднее образование с помощью нового закона.

Также сообщалось, что в Министерстве образования и науки утвердили стандарты высшего образования.
bigmir.net
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