В АП ответили ГПУ по высказываниям пресс-секретаря Мендель

В Офисе президента Владимира Зеленского вернули без рассмотрения ранее отправленный им Генеральной прокуратурой запрос относительно публичных высказываний пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, сообщила пресс-служба президента.

"Генеральная прокуратура Украины не имела законных оснований требовать от Офиса Президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря главы государства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК Украины "Временный доступ к вещам и документам". При этом ст.159 УПК Украины устанавливает, что такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, поступивших в Офис президента, возвращено Генпрокуратуре без рассмотрения.

"Основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователем уголовного производства. Порядок расследования уголовного производства, согласно ст.1 УПК Украины, определяется только уголовным процессуальным законодательством. Таким образом, для осуществления каких-либо действий (в частности истребования документов) следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК Украины, а ссылки на ст.93 УПК Украины как законное основание для сбора доказательств является ошибочным", - сказано в сообщении.

Ранее ГПУ просила предоставить информацию относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента Зеленского о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.







