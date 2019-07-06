Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.76
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
28.77
USD
25.64
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
6 июля 19, 09:34
Враг за сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены
ООС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- дважды вблизи Водяного – из противотанковых гранатометов, снайперских винтовок и стрелкового оружия;
- дважды возле Богдановки – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотроицкого – из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- в окрестностях Николаевки – из крупнокалиберного пулемета;
- трижды в районе населенного пункта Широкино – из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в окрестностях Марьинки – из крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Новоселовки Второй – из гранатометов различных систем;
- рядом с Красногоровкой – из крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку от Новогнатовки – из противотанкового гранатомета;
- в окрестностях Павлополя – из автоматического гранатомета;
- вблизи Авдеевки – из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз:

- четыре раза вблизи населенного пункта Крымское – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Новотошковского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- пять раз в окрестностях Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
рядом с Золотым-4 – из минометов калибра 120 и 82 мм;
- неподалеку от Травневого – из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;
- в районе населенного пункта Светлодарск – из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре – боевое травмирование.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 5 июля двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты произвели один обстрел позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Широкино – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны один раз: неподалеку населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Девять вражеских обстрелов в Донбассе. Потерь нет
Видео уничтожения ДЗОТа боевиков бойцами ООС под Ясиноватой
Враг за сутки 9 раз атаковал позиции ОС: ранен воин
Один украинский воин погиб, один был ранен - пресс-центр ООС
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
7 июля - праздник Ивана Купала. Обряды, обереги и гадания
noimageВ АП ответили ГПУ по высказываниям пресс-секретаря Мендель
noimageЗеленский подписал закон по профессиональному образованию
noimageВолкер рассказал о будущей встрече Зеленского с Трампом
noimageВышел жуткий трейлер фильма об Иловайском котле. ВИДЕО
Лента новостей