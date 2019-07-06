7 июля - праздник Ивана Купала. Обряды, обереги и гадания

Не упустите шанс привлечь удачу, любовь и благополучие! А поможет вам в этом мольфарка Магдалена.

Праздник Ивана Купала – символ летнего солнцеворота. Но вместе с тем это и праздник очищения, в котором сочетаются две стихии: вода и огонь. Символ огня – это купальский костер, который разжигают в ночь с 6-го на 7-е июля. Чтобы почтить и водную стихию, действо обычно проходит на берегу реки или озера. Главные герои праздника – Купала и Марена, которые олицетворяют мужское (солнечное) и женское (водное) божества. Они изготавливаются из дерева, трав и одежды – как чучела.

Молодежь водит вокруг них хороводы, поет песни, а затем сжигает Купала и топит Марену, возвращая их в родные стихии. Обязательный элемент праздника – плетение веночков из 12 трав. Потом их, украсив свечой, пускали в воду – если венок плывет хорошо и свеча горит красиво, то в этом году девушка выйдет замуж, а если крутится на месте – то нет. Еще одна традиция – прыжки через костер. Это ритуал очищения. Считалось, что когда влюбленные, прыгают в паре через костер и их руки остаются соединенными, то они всю жизнь проживут вместе.

ОБРЯДЫ









Обряд на здоровье. Если вы плохо себя чувствуете (или болели на протяжении года и хотите, чтобы здоровье было крепким), нужно рано утром встать, раздеться и покувыркаться в траве с росой. Если стесняетесь, можно просто босыми ногами походить по траве – эффект тоже будет.





Обряд на привлечение денег. Вам понадобятся все деньги, которые имеются в вашем доме. Поищите и достаньте купюры, откуда только можно: из кошелька, заначки, карманов и других мест хранения. На ночь положите все денежки в одно место рядом с собой и ложитесь спать. На следующее утро, не вставая с постели, возьмите деньги в руки и начинайте их пересчитывать. Считайте их, как можно дольше, пересчитывая снова и снова, чтобы купюры мелькали у вас в руках – минут 30. После этого в вашем доме всегда будут водиться деньги.





ОБЕРЕГИ













Главное сырье для самых сильных оберегов – это травы. В эту пору они становятся особенно целебными, дают здоровье и жизненную энергию, защищают от негатива. Их собирают, сушат и пользуются ими весь год. Причем чудодейственными становятся все травы, не только папоротник. Нужно знать, какие травы собирать, потому что разные травы – для разных оберегов. Есть поверье, что если рвать без нужды цветы, то выпадут волосы. Собирать травы лучше на восходе солнца либо в полночь. Обязательно в хорошем настроении и с добрыми мыслями.





Крапива – защита от негативной энергии. Оберег из пучка крапивы (или крапивы в холщевом мешочке) лучше держать на подоконнике и под порогом. Чтобы дом был полной чашей, чтобы зависть и злые люди обходили стороной.













На Купала магическую силу обретают все травы, даже самые часто встречающиеся. Например, подорожник. Соберите его и положите у изголовья кровати. Это отличный оберег любви и гармонии в семье. А еще с помощью подорожника девушки гадают на суженого – кладут под подушку со словами «Живешь при дороге, видишь малого и старого, укажи моего жениха!» — и он приснится.





Очень хорошо, если вы соберете полынь – из нее на Купала издревле плели венки и вешали над дверью, от порчи и злых духов. Это мощный оберег, придающий силы и смелости. Очень плохой приметой считалось, если такой венок падал со своего места – значит, кто-то желает вам зла. Нужно быть настороже – и недоброжелатель обязательно себя проявит. Есть у полыни и другое свойство (особенно в этот магический день): если легонько «хлестнуть» веточкой по плечу парня, который нравится, это поможет привлечь его любовь.





Предания гласят, что в купальскую ночь единственный раз в году лишь на мгновение ярко-красным пламенем зацветает папоротник. И каждый, кто успеет сорвать его, приобретет магическую силу, сможет предсказывать будущее, научится понимать язык птиц, растений и животных, а также невидимый для человеческих глаз цветок поможет открыть любые замки и двери, обнаружить зарытые в землю клады. Но даже обыкновенный папоротник в эту ночь становится волшебным. Оберег из папоротника отгонит кошмары, привлечет удачу в любом деле, способствуют любви и даже даруют способность «находить золото» – будь то высокооплачиваемая работа или невесть откуда взявшееся наследство.





Беременные женщины собирают такие травы: крапиву, ромашку, чабрец, череду, любисток и полынь. Когда ребенок родится, у мамы уже будут купальские заговоренные травы, наполненные родовой силой и энергетикой. Из них заваривали чай, настаивали его и добавляли в купель. Так с самых первых дней мама помогала обрести здоровье малышу. Если продолжить купать девочку, используя купальские травы до трех лет, она вырастет красавицей, которую будут любить все окружающие.





ГАДАНИЯ













Гадание на здоровье. Надо собрать по стебельку с куста с круглыми листьями, по количеству членов семьи. Чья травинка простоит дольше (без воды), тот сможет похвастать отличным здоровьем. Чья раньше завянет – у того возможны простуды, надо себя беречь!





Гадание на любовь. Для тех, у кого есть пара. В широкую, но неглубокую емкость следует налить воды. Киньте на ее поверхность пару соцветий ромашки. Если цветки двинутся друг от друга – возможна ссора, если же будут рядышком находиться – любовь и согласие не оставят вас, семья будет крепкой.





Гадание на исполнение желания. В широкую и глубокую миску наливают воду. На закате солнца шепотом говорят свое желание и бросают небольшой камушек. Если число кругов на воде четное – исполнится в этом году, если нечетное – придется еще подождать.





Источник: dobre.stb.ua