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Украина
6 июля 19, 11:38
Зеленский назначил нового главу Львовской области
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Президент сегодня находится во Львовской и Закарпатской областях

Президент Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского главой Львовской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Назначить Маркиана Мальского председателем Львовской областной государственной администрации", - отмечается в тексте указа.

Мальский был главой западного филиала юридической компании Arzinger, кандидат юридических наук.

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Президент освободил от временного исполнения обязанностей председателя Львовской ОГА Ростислава Замлинского.

Зеленский сегодня отбыл с однодневной рабочей поездкой во ​​Львовскую и Закарпатскую область.

"Во Львове запланирована встреча главы государства с лидерами общественного мнения Львовской области. На Закарпатье президент ознакомится с работой международного автомобильного пункта пропуска Ужгород", - отметили в пресс-службе.

После этого под председательством Зеленского состоится совещание по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры.

14 июня Зеленский обнародовал имена трех кандидатов на должность главы Львовской облгосадминистрации и спросил жителей Львовской области мнения об этих людях, в список попали: Денис Шмигаль, Максим Козицкий и Маркиян Мальский.
liga.net
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