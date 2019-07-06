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Новости
Украина
6 июля 19, 12:02
ТКГ в Минске обсудит демонтаж укреплений под Ст. Луганской
Зеленский
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ВСУ готовы демонтировать бетонные сооружения возле Станицы-Луганской за сутки.
.Об этом в комментарии DW сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Следующий шаг в Минске в формате трехсторонней группы будут встречаться и говорить о том, чтобы был демонтаж бетонных сооружений, которые находятся фактически с двух сторон. После демонтажа, то есть на последнем "Минске" обсуждали, какой нужен для этого срок. Наша сторона была готова за сутки все сделать. Мы все для этого сделали. А та сторона сказала, что им нужно от 8 до 10 дней. Мы готовы к тому, чтобы с их стороны был сигнал и это произошло одновременно", - рассказал глава государства.
censor.net.ua
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