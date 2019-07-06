Кистион опроверг причастность к схеме присвоения денег

Вице-премьер-министр Владимир Кистион заявил, что он не имеет отношения к обнародованной СБУ информации о том, что якобы один из вице-премьеров организовал схему присвоения денег государственного и местного бюджетов в Винницкой области. Об этом Кистион написал в Facebook.

5 июля на сайте СБУ появилось сообщение о том, что сотрудники ведомства разоблачили механизм присвоения денег государственного и местного бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области. В СБУ утверждают, что организовал схему – один из вице-премьер-министров.

Однако на следующий день сообщение было удалено с сайта СБУ.

Кистион сообщил, что некоторые СМИ связали его имя с этой историей.

"Это не что иное, как мне кажется, как политический заказ, в который вовлечены еще назначенные бывшим президентом Петром Порошенко кадры СБУ. Потому что никаких производств в отношении меня не проводилось", - написал вице-премьер.

По его мнению, целью этого является попытка "убрать" его с выборов. "Это не нравится моим оппонентам из старой команды БПП", - написал Кистион.

Он обратился к руководству СБУ с просьбой провести служебное расследование.