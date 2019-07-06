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Украина
6 июля 19, 19:26
ОП о контрабанде: Наверх больше заносить не надо
Владимир Зеленский
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Замглавы Офиса президента на совещании по контрабанде заявил, что "наверх больше заносить не надо, закончилось".

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук на совещании по проблемам контрабанды в Ужгороде подчеркнул, что ничего "наверх больше заносить не надо", и кардинально улучшить работу соответствующих органов. Об этом он сказал на совещании руководителей региональных таможен с участием президента Владимира Зеленского в субботу, 6 июля, в Ужгороде, передает Интерфакс-Украина.

"Объем контрабанды растёт из года в год, а на бумагах все хорошо. Это главные вопросы, которые нас сегодня интересуют. Мы приехали сюда сегодня и один из сигналов, который все вместе хотим до вас донести, что наверх больше заносить не надо, закончилось", - сказал он.

Президент Зеленский дополнил Гончарука словами: "Ты так сказал неоднозначно, что могут подумать, провозить надо, но нам не надо заносить. Нет, провозить не надо".

Гончарук отметил, что на недавней большой встрече с бизнесом в Киеве бизнесмены говорили, что контрабанда растет.

"Заходишь в Киеве в какой-то магазин, а там брендовые вещи и все контрабанда. А берешь официальные документы у таможенников, пограничников, и все хорошо, и с каждым днем все более "эффективно" работают наши государственные органы", - указал он.

Президент также призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении.

Ранее сообщалось, что Зеленский представил нового главу Львовской ОГА. Президент начал рабочую поездку на западную Украину. Первым посетил Львов, Ужгород - на очереди.
bigmir.net
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