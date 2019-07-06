СБУ расследует обстоятельства мусорной блокады Львова

Служба безопасности Украины должна расследовать обстоятельства "мусорной блокады" Львова и привлечь к ответственности непосредственных исполнителей этих действий.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в ходе пребывания во Львове в субботу, 6 июля, сообщает УНН.

"Все заявления, которые озвучил господин Садовый, можно считать заявлением о преступлении, — это экологическая безопасность государства, это безопасность целого города. Такое заявление о преступлении нужно внести в Единый государственный реестр, и, я думаю, что у Службы безопасности есть обязанность эффективно расследовать, кто давал команду, кому давали команду, как выполняли, как блокировали, какие подразделения были задействованы. Соответствующих должностных лиц, если имело место нарушение трудовой дисциплины, на основании этих данных уволить, а кто непосредственно незаконные указания выполнял, их надо привлечь к ответственности", — отметил он.

В частности, так Богдан ответил на заявление мэра Львова Андрея Садового о наличии доказательств блокировки определенными должностными лицами вывоз мусора из города.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что хочет услышать фамилии людей, которые способствовали давлению на исполнительную власть с целью создания мусорной блокады, а также имена причастных к поджогу Грибовического полигона.

Напомним, представляя нового руководителя Львовской ОГА, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что самой насущной проблемой области является мусорный вопрос.

Как сообщалось, 1 июня мэр Львова Андрей Садовый подписал кредитное соглашение с ЕБРР о выделении 35 млн евро. Пакет финансирования будет включать в себя 13-летний кредит ЕБРР в размере €20 млн и 5 млн евро кредита от Фонда чистых технологий на строительство мусороперерабатывающего завода, инвестиционный грант в размере до €10 млн от Восточноевропейского фонда энергоэффективности и окружающей среды (E5P) на рекультивацию Грибовицкого полигона.