Задержанный боевик признался, что видел падение MH17: видео

В оригинальном видео слово, которое произнес Цемах, "запикали", но, по мнению журналистов, по губам можно прочесть, что он произносит слово "бук".





Именно из самоходного зенитного ракетного комплекса "Бук", по версии следствия, был сбит малайзийский Боинг.





О задержании Цемаха сообщила Русская служба ВВС со ссылкой на дочь и адвоката задержанного. Боевика якобы задержали в оккупированном Снежном и неизвестным способом переправили на подконтрольную Украине территорию.