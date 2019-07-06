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Новости
Украина
6 июля 19, 21:03
Зеленский и Туск едут на Донбасс
Владимир Зеленский
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Рабочий визит главы государства и президента Евросовета запланировал на 7 июля.

Накануне саммита Украина-ЕС  президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля, посетят Луганскую область. Как сообщило агентство Интерфакс-Украина, они "ознакомятся с текущей ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил, посетят Станицу Луганскую, пообщаются с представителями СММ ОБСЕ и местными жителями".

Напомним, на следующий день, 8 июля,  в Киеве пройдет 21-й саммит Украина - Европейский Союз. Во главе саммита будут  президент Украины Владимир Зеленский, Европейского совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

На саммите будут обсуждены вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита будет принято совместное заявление.

На саммите также ожидается присутствие Федерики Могерини и Йоханнеса Хана.

21-й саммит Украина - ЕС - двустороннее мероприятие наивысшего политического уровня между Украиной и ЕС.
kp.ua
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