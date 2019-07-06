Синоптики пообещали украинцам "штормовое воскресенье"

В воскресенье, 7 июля, во многих областях Украины ухудшатся погодные условия. Ожидаются сильные ливни и шквальный ветер, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, завтра в западных, северных и центральных областях местами ожидаются грозы. На Прикарпатье и Закарпатье прогнозируют значительные дожди, местами шквалы ветра 15-20 м / с.

Уже с 8 июля в Украине похолодает.

Народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды в Украине на июль и август. Прогноз погоды от Леонида Горбаня гласит, что тенденции беспрецедентно жаркого июня сохранятся: нетипичная жара продержится в Украине до 10 августа в северных регионах страны, а на юге до 15 августа. Об этом сообщает "Апостроф".