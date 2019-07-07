От Поплавского до Вакарчука: кто из украинских звёзд пробовал себя в политике и чем это закончилось © facebook.com/MMPoplavskiy, facebook.com/sviatoslav.vakarchuk





После того, как шоумен Владимир Зеленский стал президентом Украины, в политику рванулись, кажется, все представители украинского шоу-бизнеса. Свою политическую партию "Голос" уже создал лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук, о политических амбициях заговорили певцы Виктор Павлик и Оля Полякова. За своё место на политической арене поборется и актёр студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик).





Люди знают их в лицо, обожают их творчество и, естественно, не скупятся на голоса во время выборов. Вот только всегда ли звёздам удаётся стать хорошими политиками? tochka.net предлагает разобраться в этом на примере артистов, которые уже были или являются народными депутатами Украины.





Михаил Поплавский









Михаил Поплавский © facebook.com/MMPoplavskiy





Когда попал в политику: Михаил Поплавский - украинский певец с длительной политической карьерой. Народным депутатом в первый раз он стал ещё в 2002 году, паралельно Поплавский был заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности. Во второй раз нардепом Михаил Поплавский стал в 2014 году, он вошёл в депутатскую группу "Воля народа".

Как проявил себя в политике: Михаил Поплавский голосовал за диктаторские законы Януковича в январе 2014 года. Правда, позже поющий ректор свой голос отозвал. Большинство заседаний певец прогуливает, он не поддержал ни "Обращение о признании Российской Федерации государством-агрессором", ни законопроект, который ограничивал право трансляции российских кинофильмов, ни законопроект об обязательном владении госслужащими украинским языком.





Оксана Билозир









Оксана Билозир © facebook.com/oksana.bilozir





Когда попала в политику: народным депутатом певица Оксана Билозир стала одновременно с Поплавским - в 2002 году. Однако, если с 2006 по 2014 год поющий ректор находился вне Верховной Рады, то Билозир в политике работает беспрерывно на протяжении 17 лет. С 2002 по 2012 год она была нардепом от блока "Наша Украина", в 2005 - министром культуры. С 2016 года артистка входит в БПП.

Как проявила себя в политике: после начала АТО активно занялась волонтёрством. Помогает освобождать украинских военнопленных.





Таисия Повалий









Таисия Повалий © instagram.com/tpovaliyofficial/





Когда попала в политику: в 2012 году певица Таисия Повалий попала в ВР, заняв второе место в партийном списке "Партии регионов". Тогда же она стала членом Комитета по вопросам культуры и духовности.





Как проявила себя в политике: 17 сентября 2014 года Таисия Повалий вместе с группой депутатов "За мир и стабильность" посетила Госдуму России. Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство против Повалий и ко по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Сама понимаешь, какими были политические решения артистки, учитывая то, что она - "регионалка".





Злата Огневич









Злата Огневич © instagram.com/zlata.ognevich





Когда попала в политику: певица Злата Огневич стала в ноября 2014 года стала народным депутатом от фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко. Она возглавляла подкомитет по вопросам творческой деятельности, искусства, культурно-просветительской политики Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности.





Как проявила себя в политике: артистка не голосовала за законопроект, который накладывал ограничения на право трансляции российских кинофильмов и законопроект об обязательном владение госслужащими украинским языком. В 2015 году Огневич сложила депутатские полномочия, аргументировав это тем, что "как культурный деятель, она не видит своей пользы в ВР".





Руслана Лыжичко









Руслана Лыжичко © Пресс-служба





Когда попала в политику: в 2006 году, после Оранжевой революции, певица Руслана стала нардепом от блока "Наша Украина". Также она возглавляла подкомитет по вопросам информационного обеспечения европейской и евроатлантической интеграции Комитета по вопросам европейской интеграции.

Как проявила себя в политике: артистка активно поддерживает политические акции и митинги. Она сделала свой вклад в победу Оранжевой революции и Евромайдана - призывала европейских наблюдателей посетить Украину на переголосовании второго тура президентских выборов; ежедневно проводила выступления, со сцены призывая людей не отступать и держаться вместе. В 2007 году Руслана сложила депутатские полномочия, назвав происходящее в ВР "клоунадой и цирком".





Святослав Вакарчук









Святослав Вакарчук © пресс-служба





Когда попал в политику: лидер группы Океан Ельзи стал нардепом в 2007 году от блока "Наша Украина – Народная самооборона". был членом Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации и членом групп по межпарламентским связям.





Как проявил себя в политике: за первый год работы Вакарчук выступил в парламенте пять раз. Он не подавал законопроектов, только две поправки. В 2008 году артист сложил депутатские полномочия, потому что "не хотел потерять себя". Спустя 11 лет Святослав Вакарчук со своей партией "Голос" возвращается в политику. Музыкальную карьеру он завершать не собирается, а потому пока что непонятно, сможет ли Вакарчук быть более активным в ВР на этот раз.



