Сколько украинцев за автономию оккупированных территорий?

Только 12,3% опрошенных украинцев хотят, чтобы временно оккупированные территории получили автономию в составе Украины. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса фонда Деминициативы и центра Разумкова.

54,3% украинцев, принявших участие в опросе, хотят, чтобы эти территории вернулись в состав Украины на довоенных условиях, еще 16,9% - за то, чтобы они получили "больше независимости от Киева".

Больше всего сторонников автономии среди тех, кто собирается голосовать за партию Оппозиционная платформа - За життя на досрочных выборах - 30,9%. Среди избирателей Батькивщины такого мнения придерживаются 15,8% проголосовавших в опросе, Слуги народа - 10,5%.

Опрос проведен по запросу посольства Нидерландов с 13 по 20 июня 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.