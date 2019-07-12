Зеленский анонсировал День независимости без парада. Видео

Военного парада на День независимости в этом году в Украине не будет. Об этом в своем видеообращении объявил президент Владимир Зеленский.





“Обычно на День Независимости у нас проходит военный парад – такой помпезный и точно недешевый“, — отметил он.





“Мне кажется, что в этом году вместо парада эти деньги лучше выделить нашим героям – нашим военным. И мы приняли решение: выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным“, - заявил президент.





“Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты – все. И обязательно - тем военным, которые выполняют боевые задания в зоне проведения операции Объединенных сил“, - подчеркнул Зеленский.





При этом он заверил, что само по себе празднование Дня Независимости не отменяется. «Чествовать наших героев мы будем. Праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат», - проанонсировал Зеленский.