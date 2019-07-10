NewsOne отреагировал на решение регулятора из-за телемоста

Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала во вторник, 9 июля.

"Удачно и цинично использовав информационный шум, поднятый против телеканала, как основание для созыва регулятора, члены Нацсовета безосновательно назначили внеплановую проверку, откровенно пренебрегая положениями статьи 15 конституции Украины, которыми четко установлено: "Цензура запрещена", - говорится в заявлении.

Руководство канала считает, что регулятор, кроме прочего, в данной ситуации пытается усилить свои полномочия.





"Воспользовавшись ситуацией, Нацсовет хочет использовать ее для расширения собственных полномочий, авторитарно заявляя, что "Нацсовету нужно предоставить право на применение карательных мер без проведения проверок" и "Нацсовету мешают в работе установленные законом процедуры проверки и привлечения к ответственности". На протяжении длительного времени орган, который призван защищать права журналистов, занимается цензурой и запугиванием, о чем его представители прямо заявили на заседании: "Слишком много демократии сейчас", - отмечено в заявлении.





Телеканал убежден, что за ситуацией должны пристально наблюдать общество и международное сообщество, так как NewsOne регулярно подвергается давлению со стороны органов власти посредством проведения внеплановых проверок и вынесения предупреждений".





Как сообщалось, Нацсовет по ТВ решил создать рабочую группу, которая займется вопросами "противодействия антиукраинской деятельности" в СМИ, а также назначил проверку NewsOne из-за планов провести телемост с российским телеканалом, от которых впоследствии отказались.