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Новости
Украина
9 июля 19, 20:44
Зеленский посетит Чернобыль: Туробъекты не перекроют
Зеленский
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Несмотря на визит президента, завтра все туристические объекты будут работать в рабочем режиме

Завтра, 10 июля, президент Владимир Зеленский посетит Чернобыльскую АЭС. Об этом LIGA.net сообщили сегодня в пресс-службе Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Завтра пройдут официальные мероприятия при участии высшего руководства страны", - уточнили в Госагентстве.

Они начнутся в 14:00, планируется передача объекта НБК (новый безопасный конфайнмент, - ред.) от подрядчика Чернобыльской станции.

Глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко отметил у себя в Facebook, что из-за визита президента полностью собираются перекрыть 10-километровую чернобыльскую зону.

"Управление государственной охраны Украины в связи с возможным визитом президента Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону не осуществляет никаких ограничительных мер в 10-километровой зоне. Завтра, как и в любой другой день, все туристические объекты будут работать в обычном рабочем режиме, а иностранные и украинские туристы смогут посетить экскурсионные маршруты в Чернобыльской зоне", - отмечается в сообщении госохраны.

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liga.net
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