Зеленский посетит Чернобыль: Туробъекты не перекроют

Завтра, 10 июля, президент Владимир Зеленский посетит Чернобыльскую АЭС. Об этом LIGA.net сообщили сегодня в пресс-службе Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Завтра пройдут официальные мероприятия при участии высшего руководства страны", - уточнили в Госагентстве.

Они начнутся в 14:00, планируется передача объекта НБК (новый безопасный конфайнмент, - ред.) от подрядчика Чернобыльской станции.

Глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко отметил у себя в Facebook, что из-за визита президента полностью собираются перекрыть 10-километровую чернобыльскую зону.

"Управление государственной охраны Украины в связи с возможным визитом президента Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону не осуществляет никаких ограничительных мер в 10-километровой зоне. Завтра, как и в любой другой день, все туристические объекты будут работать в обычном рабочем режиме, а иностранные и украинские туристы смогут посетить экскурсионные маршруты в Чернобыльской зоне", - отмечается в сообщении госохраны.

Читайте также: "НАЧНЕМ ЗАХЛЕБЫВАТЬСЯ":КАК ЖИВЕТ ЧЕРНОБЫЛЬ ПОСЛЕ "ЧЕРНОБЫЛЯ"

