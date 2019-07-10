Уволены главы таможен 4 областей Украины

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов уволил глав таможен Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях. Об этом он сообщил в "Фейсбуке".

- По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, - написал Власов.

Он отметил, что вместо них эту работу будут выполнять "профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС".

Напомним, что 6 июля президент Владимир Зеленский заявил, что руководители Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен должны в ближайшие дни написать заявления об увольнении.

Причина – окончание срока полномочий предыдущего президента.