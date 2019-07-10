Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.56
USD
25.49
RUB
0.40
EUR
28.95
USD
25.79
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 июля 19, 08:52
Уволены главы таможен 4 областей Украины
Александр Власов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вместо них эту работу будут выполнять профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС.

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов уволил глав таможен Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях. Об этом он сообщил в "Фейсбуке".

- По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, - написал Власов.

Он отметил, что вместо них эту работу будут выполнять "профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС".

Напомним, что 6 июля президент Владимир Зеленский заявил, что руководители Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен должны в ближайшие дни написать заявления об увольнении.

Причина – окончание срока полномочий предыдущего президента. 
kp.ua
Ещё по теме:
В Украину идет опасная аллергия
Ученый из Ужгорода изобрел способ жить без еды
Зеленский уволил 15 губернаторов и 5 глав управлений СБУ
Кому и зачем понадобился телемост Украина-Россия?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Киеве напали на народного депутата - полиция
noimageОБСЕ сообщила, куда боевики переместили бетонные блоки
noimageВ Украине находятся 12 воров в законе-долларовых миллионеров
noimageВ Украину идет циклон Pirmin: какой будет погода - карта
noimageВР хочет наказывать за непризнание Крыма и ОРДЛО украинскими
Лента новостей