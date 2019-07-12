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Новости
Украина
10 июля 19, 08:59
ВР хочет наказывать за непризнание Крыма и ОРДЛО украинскими
Верховная Рада
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В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона, которым предлагается ввести уголовную ответственность за "умышленное непризнание" принадлежности к Украине оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, авторами законопроекта является спикер Андрей Парубий, народные депутаты Украины Виктория Сюмар и Мария Ионова. Законопроект был зарегистрировано 5 июля, 8 июля поступил в комитет, а 9 июля - предоставлен для ознакомления депутатам.

Авторы законопроекта предлагают изложить часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины в следующей редакции:

"Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой".

Подконтрольный России председатель Крыма Сергей Аксенов, комментируя регистрацию в Верховной Раде этот законопроект, заявил, что документ "направлен на запугивание людей".

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма Россией весной 2014 незаконными и осудили действия Москвы. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.
censor.net.ua
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